Slob negeert dreigement van de publieke omroep

Slob noemde dit woensdag in een debat met de Tweede Kamer ‘echt een te gemakkelijke reflex’, waar hij weigerde in mee te willen gaan.

De Kamer sprak uitvoerig over de nieuwe mediaplannen van het kabinet. Eén van de belangrijkste besluiten van Slob is het grotendeels reclamevrij maken van de publieke omroep (NPO). De minister wil dat commercials op tv pas na 20.00 uur worden uitgezonden. Op websites van de publieke omroep verdwijnt de reclame geheel. De verwachting is dat de NPO daardoor jaarlijks 60 miljoen euro aan inkomsten misloopt. De Ster zelf denkt aan een bedrag tussen de 80 en 90 miljoen.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is bereid de NPO tegemoet te komen, met 40 miljoen euro per jaar. De omroep zal het resterende gat in de begroting zelf moeten dichten. Volgens de minister is dat goed mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de programma's.

Meerdere oppositiepartijen willen dat het kabinet de publieke omroep volledig tegemoetkomt. PvdA’er Kirsten van der Hul: “De omroep bijna reclame vrij maken zonder geld erbij is een nieuwe bezuiniging.” SP’er Peter Kwint: “Door de kabinetten-Rutte is al 300 miljoen gekort op de NPO. Waar blijft de compensatie?”

Zowel Slob als de coalitiepartijen willen niet verder gaan dan de al eerder toegezegde 40 miljoen. VVD’er Thierry Aartsen wees er tijdens het debat op dat de inkomsten uit reclames al jaren teruglopen, ook bij andere media zoals kranten. “Daar zijn ze hard op zoek gegaan naar een andere businessmodel om geld te blijven verdienen. Je kunt daar dus op inspelen of je kunt je kop in het zand steken - zoals de NPO doet.”

De publieke omroep heeft voorgesteld om voorlopig alleen kinderprogramma’s reclamevrij te maken, om de financiële pijn te verzachten. Minister Slob maakte woensdag duidelijk dat hij daar niks voor voelt. “Ik wil best in gesprek over alternatieve plannen, maar dit voorstel verhoudt zich slecht tot mijn uitgangspunten.” Het kabinet vindt het schrappen van commercials tot 20.00 ’s avonds ‘een tussenstand’. Wat Slob betreft wordt de gehele publieke omroep reclamevrij. “Dat zou een historische stap zijn”, aldus de minister.

Lees ook:

Akkoord over publieke omroep: veel minder reclame

De publieke omroep mag op internet – websites en mobiele apps – geen reclame meer maken. Op de drie publieke televisiezenders wordt reclame tot 20.00 uur taboe.

Wie wordt er blij van het omroepplan?

Straks loopt het jonge publiek dus nóg harder weg, waarschuwt mediawatcher Fons van Westerloo. Maar de regionale omroepen zijn juist blij en de Persgroep Nederland reageert voorzichtig positief.