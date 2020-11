Slob: Homoseksualiteit afkeuren mag, zolang scholen zorgen voor een veilig leerklimaat

Scholen mogen ouders vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Dat zei de minister van basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob maandag in de Tweede Kamer. Hij reageerde daarmee op kritische vragen van Kamerleden over de identiteitsverklaringen die op sommige reformatorische scholen worden gehanteerd.

In debat met de Kamer beriep Slob zich op de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Hij benadrukte dat scholen het recht hebben om ouders en leerlingen te vragen de opvattingen van de school te onderschrijven. Ook als die gaan over homoseksualiteit. Wel moeten scholen zich vervolgens inspannen om voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat te creëren. Ook voor LHBTI-leerlingen. “Laat daar geen misverstand over zijn, scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van alle leerlingen”, aldus de minister.

Iedereen is gelijk

Veel Kamerleden vinden dat moeilijk met elkaar te rijmen. “Kan er sprake zijn van een veilige omgeving als zo’n verklaring gevraagd wordt?”, vroeg Paul van Meenen (D66). Volgens hem is er per definitie sprake van een onveilige situatie voor LHBTI-leerlingen wanneer hun geaardheid in een identiteitsverklaring wordt afgekeurd. Hij kreeg in het debat bijval van GroenLinks, de SP en de PvdA. Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) stelde: “De minister zegt: vanwege de vrijheid van onderwijs staat het scholen vrij om les te geven naar hun eigen waardepatroon. Maar LHBT zijn is geen waarde. LHBT-levens afkeuren is net zo min een opvatting als racisme of antisemitisme dat is. Hoe zouden we het vinden als daar identiteitsverklaringen over zouden worden afgelegd?”

In reactie op Van Meenen en Van den Hul erkende Slob dat er een zekere spanning kan ontstaan tussen de vrijheid om als school eigen opvattingen uit te dragen, en de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een veilig schoolklimaat te creëren. Maar hij benadrukte dat een voorgestelde wetswijziging de inspectie moet helpen om toezicht te houden op de veiligheid. Het kabinet wil namelijk dat schoolbesturen voortaan worden verplicht een schoolcultuur te creëren die de basiswaarden van de Nederlandse samenleving (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) onderschrijft. De scholen zijn vrij in de invulling van die democratische schoolcultuur, maar moeten aan de inspectie uit kunnen leggen hoe zij actief de basiswaarden in de praktijk brengen.

Bovendien willen Slob en zijn collega-ministers dat duidelijker in de onderwijswet wordt vastgelegd wat er precies met burgerschapsonderwijs wordt bedoeld. De opdracht om leerlingen de kennis en vaardigheden mee te geven die nodig zijn om actief deel te nemen aan de Nederlandse democratie, moet daarmee minder vrijblijvend worden. Ook scholen die een homoseksuele levenswijze afkeuren, moeten hun leerlingen actief bijbrengen dat in de Nederlandse rechtsstaat iedereen gelijk is.

