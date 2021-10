Slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingen mogen meepraten bij de formatie

Ouders uit de toeslagenaffaire en gedupeerden van de trage afwikkeling van de Groningse aardbevingsschade komen binnenkort op gesprek bij de formerende partijen. Volgens informateur Wouter Koolmees zijn zulke gesprekken nodig voor het versterken van de rechtsorde, één van de doelen van een nieuw kabinet. “We kunnen lessen trekken uit gesprekken met levensechte voorbeelden.”

Ook de directeur van Het Centraal Planbureau (CPB) en de president van De Nederlandsche Bank ontvangen een uitnodiging van de informateurs, om te praten over de begrotingsruimte. Ook Kamerlid Pieter Omtzigt komt op bezoek. De informateurs Koolmees en Johan Remkes, die maandagmiddag een kort persgesprek hielden, willen zoveel mogelijk fractievoorzitters van constructieve oppositiepartijen spreken. Tot dusver was dat niet mogelijk met Omtzigt, die recent terugkeerde van ziekteverlof.

Volgens Koolmees zijn, sinds de inhoudelijke gesprekken twee weken geleden begonnen, alle belangrijke thema’s een eerste keer besproken: “De kop is eraf”. De komende tijd zal dieper op de verschillende onderwerpen worden ingegaan.

Nieuwe bestuurscultuur

Wel hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie al afgesproken hoe ze een uiteindelijk coalitieakkoord willen presenteren en uitwerken. Om tegemoet te komen aan de brede wens voor een nieuwe bestuurscultuur, willen de partijen niet meer alles vastleggen in een uitgebreid regeerakkoord, zoals de afgelopen decennia gebruikelijk is geworden.

In plaats daarvan komt er eerst een coalitieakkoord waarin globaal staat omschreven wat een nieuw kabinet gaat doen en waarom. Dat zal met de Tweede Kamer besproken worden, waarna de al geïnstalleerde nieuwe bewindspersonen regeerprogramma’s gaan opstellen, waarin per ministerie het beleid in detail is uitgewerkt. Aanvankelijk zouden de kandidaat-bewindslieden de programma’s schrijven. Volgens Remkes ontkomen de onderhandelende partijen er niet aan om ook in het coalitieakkoord al enkele nijpende kwesties verder uit te werken, omdat die politiek gevoelig liggen. Te denken valt aan stikstof en migratie, hoewel Remkes geen voorbeelden noemde. “Dit geldt alleen voor heel ingewikkelde politieke highlights. En nergens anders over. Wij proberen dat proces op een goede manier te bewaken.”

De komende tijd zullen de fractievoorzitters en hun secondanten een aantal keren het Binnenhof verlaten voor de onderhandelingen. Van 27 tot 29 oktober overleggen zij op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, waar Remkes de fractievoorzitters in een eerder stadium ook al eens uitnodigde. Op 4 en 5 november vinden er gesprekken plaats in het provinciehuis in Groningen.

Lees ook:

Eindelijk is het stil rond de formatie, maar van rustig vaarwater is geen sprake

De kabinetsformatie is beland in de stille fase. Eindelijk. Hoe minder de buitenwacht meekrijgt van de onderhandelingen, hoe eerder er witte rook dwarrelt boven het Logement in Den Haag, waar VVD, D66, CDA en ChristenUnie bijna dagelijks werken aan een regeerakkoord.