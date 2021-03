Sjoerd Sjoerdsma (D66) en EU-ambassadeur Delphine Pronk op Chinese sanctielijst

Pronk maakt als ambassadeur voor Nederland deel uit van het zogeheten Politiek en Veiligheidscomité van de EU. China heeft dat comité op de sanctielijst gezet. Blok heeft begrepen dat dit ook gevolgen heeft voor de leden. Zij zouden net als onder anderen Sjoerdsma niet meer naar China mogen reizen en er ook geen zaken meer mogen doen.

Minister Stef Blok van buitenlandse zaken roept de Chinese ambassadeur maandag nog op het matje vanwege de sancties die zijn aangekondigd tegen tien Europeanen.

Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken reageert daarmee op Europese strafmaatregelen tegen China. Die houden verband met het schenden van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in de noordwestelijke provincie Xinjiang.

Vorig jaar werd Sjoerdsma ook al de toegang tot Rusland ontzegd, onder meer omdat het Kamerlid kritisch is over de opstelling van de Russen in het MH17-onderzoek. Dat veroorzaakte een diplomatieke rel.

Eind vorig jaar kreeg de D66-parlementariër de Magnitsky Award toegekend (met Pieter Omtzigt van het CDA), een prijs die wordt gegeven aan journalisten, politici en activisten die zich inzetten tegen mensenrechtenschendingen.

Omtzigt en Sjoerdsma kregen de award omdat ze zich sterk hebben gemaakt voor de zogenaamde Magnitsky-wet. Daarmee krijgt de Europese Unie een sanctieregime voor mensenrechtenschenders.

Blok roept Chinese ambassadeur op matje om sancties tegen D66'er

De regering in Peking maakte eerder op de dag bekend met strafmaatregelen te komen. Die zijn een reactie op een EU-besluit om sancties in te stellen tegen een aantal Chinese functionarissen voor het schenden van de mensenrechten van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het westen van China.

EU-sancties voor Chinees staatsbedrijf om onderdrukken Oeigoeren

De eerste mensenrechtensancties die de Europese Unie China in dertig jaar oplegt, treffen onder meer een Chinees staatsbedrijf. De beveiligingspoot van deze “economische en paramilitaire organisatie” beheert gevangenkampen vol onderdrukte Oeigoeren, stelt de EU. Zakendoen met de EU is in het vervolg taboe.

De EU bestraft de directeur van het beveiligingsbureau van het zogeheten Productie- en Bouwkorps Xinjiang ook persoonlijk. Hij mag niet langer naar de EU reizen en verliest de toegang tot eventuele daar gestalde tegoeden. Die strafmaatregelen gelden ook voor de voormalige regiobestuurder van Xinjiang en twee andere prominente functionarissen.

Het optreden van China tegen de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang stuit de EU steeds meer tegen de borst. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en deskundigen van onder andere de Verenigde Naties. Sommige Europese regeringen en de Verenigde Staten bestempelen dat inmiddels als genocide. Dat deed de Tweede Kamer twee weken geleden ook.

China, na de VS de belangrijkste handelspartner van de EU, waarschuwde Brussel eerder deze week al sancties hoog op te nemen.