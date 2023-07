Sinds 2015 geen overwinning meer, maar Lilian Marijnissen wil door met de SP. ‘Er breekt een nieuwe tijd aan’

Lilian Marijnissen heeft de afgelopen jaren volgens SP-partijvoorzitter Jannie Visscher ‘grote kracht, leiderschap en inspiratie laten zien’. Zaterdag schoof het bestuur haar naar voren als lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2021, voerde Marijnissen (Oss, 1985) de lijst ook aan. De partij viel toen terug van 14 naar 9 zetels. Het gaat al een tijdje niet lekker bij de SP, ook de laatste gemeenteraadsverkiezingen verliepen voor de partij niet goed. Sinds 2015 behaalde de partij geen enkele overwinning meer ten opzichte van de verkiezingen ervoor.

De reputatie van ‘tegenstem’ is de SP al even kwijt

De redenen liggen volgens de SP zelf buiten hun macht. In 2021 was corona volgens Marijnissen de reden voor de slechte uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een ‘partij van de straat’ als de SP, zei ze, kon haar stemmers door de pandemie niet goed bereiken. Het verlies van de gemeenteraadsverkiezingen kwam volgens de partij door ‘het wantrouwen tegen Den Haag en Rutte’.

Waarom het de BBB dan wél lukte mensen massaal naar de stembus te lokken, wist de SP ook niet. Duidelijk is wel dat de partij haar reputatie als ‘tegenstem’ al even kwijt is. Opvallend, omdat de thema’s waar de partij zich op profileert de afgelopen jaren steeds belangrijker werden. Armoede, ongelijkheid, werk, zorg - het zijn op dit moment belangrijke onderwerpen voor veel Nederlanders én veel politici.

Einde tijdperk Rutte ‘goed nieuws’

Marijnissen zelf noemde zaterdag in De Telegraaf het einde van het tijdperk-Rutte ‘goed nieuws voor het land’. “De afgelopen kabinetsperiode liep ik tegen een behoorlijk dichte deur aan. Het trio Rutte, Hoekstra en Kaag hield alles tegen. Nou, hoe mooi is het dat die hele bende nu afzwaait.” Er breekt een nieuwe tijd aan, zegt ze tegen de krant, “en daar wil ik bij zijn”.

Marijnissen is de dochter van de zeer succesvolle SP-leider Jan Marijnissen. Ze werd op haar zestiende met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Oss maar kon haar zetel niet innemen voor ze 18 was geworden. De overstap naar de landelijke politiek maakte ze in maart 2017 en al in december werd ze, na het vertrek van Emile Roemer, verkozen tot fractievoorzitter.

‘De beste klimaatpartij is een antikapitalistische partij’

Onder haar leiding nam de SP steeds nadrukkelijker afstand van de PvdA en GroenLinks, die op hun beurt juist meer gingen samenwerken. Liever maakt ze duidelijk hoe zeer haar partij verschilt van die andere linkse stemmen. Vorig jaar nog had Marijnissen op een SP-bijeenkomst kritiek op partijen “die zich wel links noemen maar zich niet links gedragen”.

Volgens haar hebben die te weinig aandacht voor de nadelige effecten van arbeidsmigratie en dure klimaatmaatregelen. “Ik vind het onbegrijpelijk dat linkse mensen staan te juichen bij zaken als een vleestaks, een vliegtaks of een verplichte warmtepomp. Stop met het op kosten jagen van mensen die het minst vervuilen. Dat heeft niets met klimaatrechtvaardigheid te maken. Wij bewijzen dat we de beste partij voor het klimaat zijn. De beste klimaatpartij is een antikapitalistische partij.”

Interne verwijten

Op hetzelfde moment krijgt de SP intern het verwijt dat de partij te rechts is geworden. In 2020 leidden meningsverschillen met jongerenclub Rood tot een lelijke breuk met de jongerenorganisatie en met tientallen leden. Volgens het SP-partijbestuur, met daarin Marijnissen, zouden communisten binnen Rood de macht hebben gegrepen. Kritische leden reageerden daarop door te stellen dat de partijtop de jongeren de mond wilden snoeren omdat hun verhaal veel radicaal-linkser was dan dat van Marijnissen.

Op een bijeenkomst in juni van dit jaar vernieuwde de partij het beginselprogramma uit 1999. Daarin wordt bijvoorbeeld meer aandacht aan klimaat en natuur bepleit. Het standpunt dat Nederland uit de Navo moet stappen, is verdwenen.

Tot vrijdag 21 juli kunnen zich nog SP-leden melden als tegenkandidaat voor het lijsttrekkerschap. De dag daarna beslist de partijraad van de SP wie de lijst gaat aanvoeren.

