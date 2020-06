Sigrid Kaag vliegt uit de startblokken, nog voor haar kandidatuur officieel is

Minister Sigrid Kaag voert de spanning op. Haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van D66 is nog niet officieel, maar de bekendmaking wordt komende week verwacht, aldus bronnen binnen de partij. Ze is torenhoog favoriet om D66 te gaan leiden.

Kaag is vliegend uit de startblokken, nog voor haar kandidatuur officieel is. Alleen al haar korte mededeling dat ze “een besluit” heeft genomen, zorgt voor een stortvloed aan publiciteit voor haar persoon en voor D66. Wat dat besluit is, daar twijfelt niemand meer aan. Ze moet het alleen nog bekendmaken.

Er is kans dat Kaag de enige kandidaat is. Op korte termijn maakt ook Rob Jetten, nu fractievoorzitter, bekend of hij lijsttrekker wil worden. Als Jetten bedankt, is er geen serieuze concurrent voor Kaag. Binnen D66 wordt dit scenario al langere tijd als het meest waarschijnlijke gezien. Jetten blijft dan fractieleider vanuit de Tweede Kamer, maar wordt niet de politieke leider. Sinds het vertrek van Alexander Pechtold is die positie vacant. Volgens D66 nemen Kaag en Jetten ieder zelf hun besluit, met alleen de afspraak elkaar op de hoogte te houden.

Als minister van buitenlandse handel was minister Sigrid Kaag buiten D66 lange tijd relatief onbekend. Kaag heeft het afgelopen jaar met lezingen en tv-optredens gestaag haar bekendheid uitgebouwd. Voor ze minister werd, was ze diplomaat bij de Verenigde Naties en woonde in Libanon. Ze profileert ze zich de laatste tijd als een politicus die ervaring heeft met crisissituaties. Voor de VN onderhandelde ze tijdens de Syrië-oorlog met president Assad over diens chemische wapens.

Met Kaag als lijsttrekker gooit D66 bij voorbaat hoge ogen om zwevende kiezers te trekken bij PvdA, GroenLinks en VVD. Bij de linksere kiezers heeft ze aanzien vanwege haar uitgesproken kritiek op populisme en racisme. Voor rechtsere kiezers is Kaag interessant vanwege haar ervaring in de buitenlandpolitiek. Prominente CDA’er Doekle Terpstra noemt haar “een zeer interessante vrouw, vanwege haar gedegen inhoud”. Voormalig PvdA-Kamerlid Jacques Monasch voorspelt voor D66 een Kaag-effect, vergelijkbaar met het Timmermans-effect dat de PvdA een zege bracht bij de Europese verkiezingen.

Bij D66 beslissen de leden begin september digitaal per e-voting wie de lijst gaat aanvoeren. Ook als er maar één kandidaat is, is hun instemming vereist. Tot nu toe heeft alleen de Brabantse oud-taxichauffeur Ton Visser aangekondigd dat hij zich in de strijd wil werpen. Hij is bezig daarvoor handtekeningen te verzamelen, vanuit China, waar hij een tijd Engelse les gaf, maar nu niet weg kan vertrekken vanwege corona.

Lees ook:

D66 voor de keuze: verbinden met Kaag, of een ruk naar links met Jetten?

Achtergrond: De coronacrisis heeft bij D66 de keuze voor een nieuwe lijsttrekker op zijn kop gezet. Sigrid Kaag is favoriet. Rob Jetten heeft haar al een jaar lang aangemoedigd zich in de strijd te werpen. Wat betekent de keuze inhoudelijk, voor de koers?

Hugo de Jonge stelt zich kandidaat voor CDA-leiderschap

Hugo de Jonge, de favoriet voor het CDA-leiderschap, heeft zich gemeld als kandidaat-lijsttrekker. Zijn missie: ‘Mensen moeten kunnen rekenen op een beschermende overheid. Het CDA moet daar een leidende rol in spelen.’