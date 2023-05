Sigrid Kaag twijfelt over politieke toekomst na emotionele oproep dochters

D66-leider Sigrid Kaag maakt zich ‘reële zorgen’ dat haar leven in gevaar is vanwege haar werk als politicus. De stroom aan online haatberichten en bedreigingen tegen haar persoon kunnen ertoe leiden dat haar hetzelfde overkomt als D66-politica Els Borst, die in 2014 werd vermoord.

Die zorgen leidden ertoe dat haar kinderen haar hebben gevraagd om haar politieke carrière in Nederland op te geven. Dat is een ‘belangrijke boodschap’, stelt Kaag, die daarmee voor het eerst openlijk betwijfelt of zij bij verkiezingen nog doorgaat als lijsttrekker van D66.

Videoboodschap van haar dochters

Kaag is zondag te gast bij het tv-programma College Tour. Die gelegenheid grijpt de vicepremier aan om haar veiligheidssituatie te benoemen als een situatie die te zwaar begint te drukken op haarzelf, maar vooral haar gezin met vier kinderen.

De dochters van Kaag grijpen de uitzending aan voor een videoboodschap om het land wakker te schudden en te vertellen dat hun moeder onaanvaardbare risico’s loopt. “Het hoeft maar één keer mis te gaan”, zegt dochter Janna. “We dachten dat Nederland een tolerant land was. Nu kan mijn moeder door de bedreigingen de straat niet meer op. Het land verdient haar niet en we hopen dat ze een andere baan zoekt.”

Politiepost bij de voordeur

Kaag heeft al vanaf het begin van haar politieke loopbaan in Nederland in 2017 gezegd dat ze bedreigingen aan het adres van haar gezin hoog opneemt. Ook haar gezin wordt bedreigd, meldde ze eerder. Ze krijgt zware persoonsbeveiliging en bij de voordeur van het huis staat al meer dan twee jaar een politiepost.

In een kerstinterview in deze krant meldde Kaag al in bedekte termen dat in gezinnen van bedreigde politici discussies gaande zijn over stoppen met het werk: “Kinderen zeggen: mam, pap, doe het niet”. Maar in College Tour wordt die twijfel expliciet op tafel gelegd. Kaag overweegt het bij één termijn als lijsttrekker te houden en dan Nederland te verlaten voor een baan elders.

Te stil over bedreigingen

Er is nog geen besluit gevallen, maar: “Mijn dochters zeggen: ‘Het is mooi geweest, mam’. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters.”

Eerder zei Kaag dat ze wil dat er in Nederland verzet komt tegen de vele bedreigingen tegen politici, zorgmedewerkers, journalisten, lokale bestuurders en raadsleden die niet meer de politiek durven ingaan. Het is te stil daarover, vond ze.

