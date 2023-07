Sigrid Kaag legt leiderschap D66 neer om zorgen gezin

Sigrid Kaag stopt als politiek leider van D66. Ze heeft bedankt voor het lijsttrekkerschap, al hoopte de partij dat ze verder wilde.

Kaag vindt dat haar werk te belastend is voor haar gezin. De vele bedreigingen en online haatberichten hebben er bij de kinderen ingehakt. “Mijn werk trekt een wissel op mijn gezin”. In een interview in Trouw zegt zij dat haar zoons en dochters in Nederland in alle rust moeten kunnen studeren en werken. “Dat ze hun eigen ervaringen kunnen opdoen die losstaan van wat je vader of moeder doet of van wat mensen allemaal van hen vinden”.

Derde politieke kopstuk dat vertrekt

Het is volledig haar eigen beslissing om te stoppen na deze ene kabinetsperiode, zegt Kaag. Ze is daarmee het derde politieke kopstuk uit het kabinet Rutte IV dat meegesleurd wordt in de val van het kabinet. Ook premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Wopke Hoekstra (CDA) geven het stokje over in hun partij. D66 heeft volgens Kaag “alleen maar aangemoedigd” dat zij door zou gaan. Maar zelf twijfelde ze vanwege haar gezin al bijna een jaar.

Kaag ontvangt veruit de meeste haatberichten

De discussie over de veiligheid van politici en de implicaties van hun werk voor hun privéleven gaan met deze beslissing een nieuwe fase in. Niet eerder stopte een Nederlandse politicus zo nadrukkelijk om het gezin rust te geven. Ook andere bewindslieden en Kamerleden zijn thuis bedreigd. Maar Kaag ontvangt vergeleken met andere politici ­online veruit de meeste haatberichten van Nederlandse afzenders.

Door de onverwachte val van het kabinet heeft het nieuwe leiderschap dat Kaag in de campagne van 2021 beloofd had, maar kort geduurd. In september 2020 trad de voormalige VN-topdiplomaat aan als lijsttrekker, maar door de lange formatie is Kaag nog maar anderhalf jaar vicepremier.

Kaag blijft wel aan als demissionair minister van financiën in afwachting van de verkiezingen in het najaar en de daarop volgende kabinetsformatie. In de praktijk blijft ze, net als premier Rutte, daardoor nog wel ruime tijd actief in politiek Den Haag.

Oproep dochters in College Tour

Helemaal onverwacht komt het aangekondigde vertrek niet. Haar dochters vroegen onlangs in het televisieprogramma College Tour hun moeder om te stoppen met haar politieke carrière in Nederland vanwege de eindeloze stroom bedreigingen en online haatberichten. De kinderen zijn bang dat iemand hun moeder kan ombrengen, zoals eerder gebeurde met D66-politica Els Borst. Kaag zei na de oproep van haar kinderen al dat ze ‘altijd luistert naar haar dochters’. Zij waren het die haar in 2017 juist aanmoedigden om de Nederlandse politiek in te gaan.

Dat het einde van Kaags Haagse carrière zo snel zou komen, had D66 niet verwacht. Kaag was overtuigd dat de onderhandelingen over asiel oplosbaar waren binnen de vierpartijencoalitie. Kaag zegt in het interview dat ze VVD-premier Rutte geen verwijten wil maken, maar zij is zeer kritisch op de gang van zaken. De val van het kabinet was volgens haar ‘onnodig’. Ook bevestigt zij dat zij Rutte de avond vóór het debat over de kabinetsval in een telefoontje liet weten dat zij niet kon uitsluiten dat enkele D66-Kamerleden voor een aangekondigde motie van wantrouwen zouden stemmen.

Kaag weet niet of ze in Nederland blijft. Bij D66 komen er op korte termijn lijsttrekkersverkiezingen. Volgende week kunnen de kandidaten zich melden. Bekende namen als klimaatminister Rob Jetten, fractievoorzitter Jan Paternotte of minister van defensie Kajsa Ollongren zijn daarbij in beeld als kandidaat. Net als andere partijen heeft D66 al langer de draaiboeken klaarliggen voor het geval het kabinet zou vallen.

