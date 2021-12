Sigrid Kaag kiest voor ‘cruciale’ ministerspost financiën, Robbert Dijkgraaf minister van onderwijs

Officieel zijn de ‘poppetjes’ van het kabinet-Rutte IV nog niet bekend. Maar een gisteren gepubliceerde lijst met daarop de verdeling van kabinetsposten laat zien dat D66 een zware stempel drukt op dit nieuwe kabinet. Die partij levert namelijk de minister van klimaat en energie, een nieuwe en volgens het coalitie­akkoord zo belangrijke post om de klimaatcrisis te bezweren. En de democraten leveren ook de coronaminister, die de plannen van CDA’er Hugo de Jonge verder zal uitwerken of volledig van tafel zal vegen. Wie precies welke post bemant, maakt beoogd premier Mark Rutte zondag bekend.

Een aantal namen zingt al rond. Die van Rob Jetten bijvoorbeeld. De ooit als klimaatdrammer bestempelde D66’er zou volgens diverse media de nieuwe klimaatminister worden. Ook de naam van wetenschapper Robbert Dijkgraaf, eveneens van D66, wordt genoemd, als minister van onderwijs. Want naast de belangrijke klimaatpost, mag een D66-minister ook het ministerie van onderwijs bemannen en de afschaffing van het leenstelsel in gang zetten. Andere zware posten die de partij van politiek leider Sigrid Kaag zal bemannen zijn Defensie en Financiën. Kaag zou zelf minister van financiën willen worden, zo bevestigde zij vrijdag aan het AD, daarnaast zou kaag vicepremier worden. Er was Kaag veel aan gelegen zware portefeuilles naar zich toe te trekken, gezien de kritiek dat D66 opnieuw in een centrum-rechtse coalitie stapt.

Probleemdossiers in de schoenen

De VVD mag zich, getuige de lijst, weer als partij van law and order opstellen. Na vijf jaar komt er weer een VVD-minister op het ministerie van justitie en veiligheid. Wat wel opvalt is dat de VVD, die de meeste posten vult, ook veel probleemdossiers in de schoenen geschoven heeft gekregen. De afwikkeling van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. En het te lijf gaan van de stikstofproblematiek. Het CDA heeft als gekrompen partij belangrijke posten moeten afstaan. Maar de christendemocraten mogen met de nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de woningmarkt uit het slop trekken. Naar verluidt wordt die taak overgelaten aan Hugo de Jonge. De ChristenUnie keert terug op het ministerie van landbouw en levert ook de nieuwe minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen.

Het beloofde nieuwe elan spat niet direct van de lijst met kabinetsposten af. Maar, dat moet gezegd, dat is lastig zonder de definitieve gezichten erbij. Worden er toch namen genoemd, dan zijn het vooral die van oude bekenden. Die van VVD’er Mark Harbers bijvoorbeeld, in Rutte III korte tijd staatssecretaris van asiel en migratie. Of die van zijn partijgenoot en Tweede Kamerlid Aukje de Vries. RTL Nieuws noemde gisteren ook de naam van D66-minister Kajsa Ollongren, een van de hoofdrolspelers in het debacle over de ‘functie elders’-notitie. Zij zou verhuizen van Binnenlandse Zaken naar Defensie. Van Kaag was lange tijd onduidelijk of zij voor zichzelf een plek zag in het kabinet of in de Kamer. Ze lijkt nu toch minister van financiën te willen worden. Kaag besloot eerder onder het mom van ‘nieuw leiderschap’ af te treden als minister van buitenlandse zaken. Hoe ze dat nieuwe leiderschap in kabinet-Rutte IV vorm gaat geven, moet nog blijken.

Aan de sollicitatiegesprekken

Bekende gezichten waarvan zeker is dat ze terugkeren, zijn die van CDA-leider Wopke Hoekstra en Carola Schouten van de ChristenUnie. Schouten keert terug als vicepremier en minister van armoedebeleid, participatie en pensioenen, laat haar partij weten. Ook de pas aangetreden VVD-staatssecretarissen Dennis Wiersma en Dilan Yeşilgöz zouden terugkeren. Als ministers dit keer.

Voor dat nieuwe elan kunnen de nieuwe gezichten nog gaan zorgen. Neem de 31-jarige Maarten van Ooijen bijvoorbeeld, bevestigd ChristenUnie-staatssecretaris jeugd en preventie. Rutte begint maandag 3 januari aan de sollicitatiegesprekken. Op 10 januari staat zijn nieuwe kabinet op het bordes.

Wie gaat wat doen? VVD’er Dilan Yeşilgöz-Zegerius wordt minister van justitie en veiligheid, melden diverse media. Mark Harbers wordt minister van infrastructuur en waterstaat. Eerste Kamerlid Micky Adriaansens, ook van de VVD, wordt minister van economische zaken. VVD-Europarlementariër Liesje Schreinemacher wordt genoemd als minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en zorgbestuurder Conny Helder als minister voor langdurige zorg. Senator en voormalig Amsterdams wethouder Eric van den Burg wordt staatssecretaris asiel en migratie en Kamerlid Aukje de Vries wordt als staatssecretaris verantwoordelijk voor onder meer de afhandeling van de toeslagenaffaire. VVD’er Dennis Wiersma schuift door als minister voor primair en voortgezet onderwijs. Partijvoorzitter Christianne van der Wal is de beoogde minister voor natuur en stikstof en provinciebestuurder Christophe van der Maat wordt staatssecretaris van defensie. Carola Schouten wordt in het vierde kabinet-Rutte opnieuw vicepremier namens de ChristenUnie. Zij gaat daarnaast aan de slag als minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Partijgenoot Henk Staghouwer wordt landbouwminister.

