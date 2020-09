Sigrid Kaag: De vervuiler betaalt, van vliegtaks tot stukje vlees

Kaags economische visie leest als een schot voor de boeg voor de parlementsverkiezingen van maart volgend jaar. Het programma van D66 is, net als dat van andere partijen, nog niet af maar Kaag hoopt er zeker ‘elementen’ van haar visie in terug te zien. “De normen en waarden moeten terug in de economie.” De leden kunnen zich er nog over uitspreken.

Diezelfde D66-leden kiezen Kaag deze week als partijleider van D66. Haar kansloos geachte tegenstrever voor het lijsttrekkerschap is de relatief onbekende Ton Visser. Fractievoorzitter Rob Jetten liet voor de zomer weten geen kandidaat te zijn voor de lege stoel van Alexander Pechtold. Die combineerde de functie van partijleider met het fractievoorzitterschap. Woensdag sluiten de stembussen, vrijdag komt de uitslag.

In het essay ‘Normen en waarden in de nieuwe economie’ kiest Kaag voor forse investeringen, in plaats van bezuinigen zoals tijdens de vorige financiële crisis. Dat biedt volgens de minister voor buitenlandse handel kansen voor bedrijven. Ook ziet ze een grotere rol voor de overheid, bij een rechtvaardiger verdeling van groei en in de strijd tegen armoede. De kansongelijkheid is door de coronacrisis verdiept. De pandemie heeft ook de Nederlandse economie zwaar getroffen, naar verwachting komt de krimp dit jaar uit op 5 procent.

Van leenstelsel naar aangepaste basisbeurs

Kaag steekt de hand in eigen boezem wat betreft de achtergebleven investeringen in onderwijs en onderzoek. Nederland haalt eerdere Europese afspraken niet om 3 procent van de economie te steken in onderzoek en innovatie. “Daar heeft dit kabinet, waar D66 deel van uitmaakt, te weinig aan gedaan.” Ook het leenstelsel, waar D66 de grondlegger van was, heeft wat haar betreft de langste tijd gehad. Ze wil een aangepaste basisbeurs, waarin het inkomen van ouders eerlijker wordt meegewogen. Nagenoeg de hele Kamer wil van het huidige leenstelsel af.

Kaag schetst een groenere toekomst voor de economie dan haar voorganger Pechtold. Onder fractievoorzitter Jetten zette de regeringspartij deze koers al in, de partij was een van de voortrekkers van het klimaatakkoord.

Dat dit soms minder groei of krimp betekent, erkent Kaag, bijvoorbeeld voor de veestapel. Partijgenoot Tjeerd de Groot joeg een jaar geleden de boeren en de coalitiegenoten in de gordijnen met zijn opmerking dat de veestapel moet halveren. “Dat willen we niet met het mes op de keel doen, maar met overleg en financiële steun”, zegt Kaag. “Ik huldig het principe dat de vervuiler betaalt, van vliegtaks tot stukje vlees. Dat is net zo belangrijk als een eerlijker prijs voor melk.”

