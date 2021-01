SGP sluit de rijen weer, na ophef over Forum

Forum voor Democratie ligt in puin, na antisemitische oprispingen van Thierry Baudet. Maar de naschokken treffen nu een andere partij, de SGP. Daar is vlak voor de verkiezingen hevige discussie of de partij nog met Baudet kan samenwerken. SGP-leider Kees van der Staaij vindt van wel.

De kwestie loopt zo hoog op, dat een van de SGP-burgemeesters in het land is opgestapt. “Met heulen met openlijke antisemieten ga je een lijn over, die je niet over moet wíllen gaan”, schrijft burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal op Twitter. Hij gaat partijloos verder. De burgemeester had al langer moeite met de koers van de partij. Maar zijn opstappen is een ongekend tafereel in de eerder zo gesloten partij.

De opgestapte burgemeester vindt dat de SGP de deur naar Forum te veel op een kier blijft zetten. De SGP moet zich principieel uitspreken. “Als burgemeester hecht ik aan een inclusieve samenleving. (...) Ik had graag gezien dat partijbreed ondubbelzinnig afstand was genomen van partijen en personen die zich tegen de inclusieve samenleving keren”.

De partij opfrissen met een opener bestuurscultuur

Ondertussen is ook duidelijk dat de nieuwe voorzitter Dick van Meeuwen kritisch is over Forum. Hij is dit weekeinde gekozen op het online partijcongres, de eerste keer dat leden zelf hun voorzitter hebben benoemd. Van Meeuwen wil de partij opfrissen met een meer open bestuurscultuur, en wil duidelijk ‘nee’ zeggen tegen Forum.

“Als het gaat om samenwerken is de ChristenUnie voor mij eerste keus, daarna het CDA. Populistische partijen staan een stuk verder van ons af. (...) Ze vormen geen natuurlijke bondgenoot voor ons”, zei hij in missionstatement via het Nederlands Dagblad. Vooral de standpunten over abortus en euthanasie van Forum storen hem. Hij noemt daarmee andere argumenten dan de opgestapte burgemeester.

Politiek leider Kees van der Staaij wil de deur naar Forum juist wel op een kier houden. Hij greep in na het partijcongres, door aan de leden uit te leggen dat er maar één partijkoers is: de SGP sluit geen partijen op voorhand uit. “Geen enkele partij is melaats.” Ook de partijvoorzitter is het daarmee eens, na een gezamenlijk gesprek. De rijen zijn weer gesloten, onder leiding van de fractievoorzitter.

In Eerste Kamer samen optrekken

De SGP wil vooral in de Eerste Kamer samenwerken met Forum, al sinds 2019. Van der Staaij zag direct na de grote winst van Forum een kans om samen op te trekken. Hij stelde wel een voorwaarde: Forum moest zich ‘constructief’ opstellen. “Samen kunnen we voorkomen dat het kabinetsbeleid verder naar links trekt”, riep hij Baudet op. Ook die voelde er voor, gezien de geste die hij maakte in 2019. Forum gaf een restzetel aan de SGP, wat de SGP een extra zetel opleverde in de Eerste Kamer.

