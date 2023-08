SGP-leider Van der Staaij zegt landspolitiek na 25 jaar vaarwel. ‘De tijd van gaan is gekomen’

Als laatste van alle gevestigde partijen meldt zich ook bij de SGP een nieuwe lijsttrekker: Chris Stoffer (48). Het Tweede Kamerlid wil in aanloop naar de verkiezingen van 22 november de kar trekken van de staatkundig-gereformeerden.

Begin september neemt Stoffer het stokje als partijleider over van Kees van der Staaij. Die vertrekt na de verkiezingen in november uit de landspolitiek, na ruim een kwart eeuw Kamerlidmaatschap, waarvan de afgelopen dertien jaar als partijleider.

Als lijsttrekker moet Stoffer bewijzen dat hij het nieuwe boegbeeld kan worden van de christelijke partij. Dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid: de SGP draaide jarenlang lang rond het leiderschap van Van der Staaij. Die wist vooral afgelopen tijd zorgvuldig diverse flanken binnen de achterban bijeen te houden, onder meer omtrent discussies over vrouwelijke volksvertegenwoordigers en coronavaccinaties.

Staatsrechtelijk geweten

Van der Staaijs afscheid markeert niet alleen binnen de SGP, maar ook daarbuiten het einde van een tijdperk. De politicus kwam in 1998 in de Tweede Kamer, ruim 25 jaar en drie maanden geleden, en is daarmee het langstzittende Kamerlid. Na zijn vertrek gaat die titel naar PVV-leider Geert Wilders.

Bovendien wordt de SGP-nestor door vriend en vijand geroemd om zijn staatsrechtelijke kennis, kalme debatstijl en aimabele karakter. Het politieke geweten maakte zich tijdens zijn carrière vaak sterk voor de positie van de Tweede Kamer, en leidde een commissie die onderzocht hoe het parlement kon worden versterkt.

In een verklaring zegt Van der Staaij dat het na 25 jaar tijd is om Den Haag te verlaten. ‘Het waren tropenjaren. Al met al ben ik sterker gaan verlangen naar iets meer luwte, iets meer focus, iets meer leven buiten de opslokkende wereld van de politiek.’ Wat hij hierna gaat doen, weet hij nog niet.

Nieuwe gezichten bij oudste partij

Dat Kamerlid Stoffer de nieuwe SGP-lijsttrekker wordt, komt niet als verrassing en werd zorgvuldig voorbereid. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zette de SGP hem steeds vaker in de schijnwerpers. Hij nam onder meer het gezichtsbepalende dossier medische ethiek over, dat binnen de christelijke SGP-achterban erg gevoelig ligt.

Toch had de 48-jarige Stoffer vermoedelijk liever in andere omstandigheden het stokje overgenomen, of vooral: op een later moment. Hoewel hij jarenlange ervaring heeft als SGP-volksvertegenwoordiger, onder meer in de gemeenteraad van Nunspeet, komt het partijleiderschap door de vroege kabinetsval toch eerder dan verwacht. Stoffer zit sinds 2018 in de Tweede Kamer en heeft daarmee verreweg de minste ervaring binnen de driekoppige fractie.

Bovendien is hij mogelijk het enige SGP-Kamerlid dat na de verkiezingen wil terugkeren. Niet alleen zwaait Van der Staaij binnenkort af, ook Roelof Bisschop liet eerder al doorschemeren dat hij aan zijn laatste termijn bezig is. Het is nog niet bekend of SGP’er dat voorgenomen vertrek doorzet: de SGP maakt de volledige kandidatenlijst later pas bekend.

