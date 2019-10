SGP'ers eisen vertrek partijvoorzitter vanwege wachtgeld-affaire

Een wachtgeldregeling van de partijvoorzitter van de SGP geeft in de partij zoveel commotie, dat de roep klinkt om zijn aftreden. De afdeling Alblasserdam van de SGP eist dat Peter Zevenbergen zijn functie ‘per direct neerlegt’. Zo’n openlijke oproep van kritische leden is ongekend voor de gezagsgetrouwe, christelijke partij.

De positie van Zevenbergen (62) is binnen de SGP al langer omstreden. Hij werd vorig jaar september voorzitter, en daarmee mede verantwoordelijk voor de koers van de SGP. Die benoeming ging niet zonder slag of stoot. Vanuit zijn lokale afdeling klinkt al jaren kritiek op de ruime wachtgeldregeling die Zevenbergen sinds 2006 als oud-wethouder ontvangt van de gemeente. Hij krijgt 1450 euro wachtgeld per maand naast zijn nieuwe baan als rector van een reformatorische middelbare school.

De kwestie tast ook de positie van het hele partijbestuur aan. Dat blijkt de leden van de SGP verkeerd ingelicht te hebben over de wachtgeldregeling, in een poging de discussie over de voorzitter te smoren. Op cruciale punten kregen de leden in oktober 2018 een te rooskleurig beeld geschetst, zegt het partijbestuur nu. Zevenbergen was toen net partijvoorzitter.

In een brief aan de leden, in bezit van deze krant, erkent het hoofdbestuur van de SGP dat zij “enkele zaken moet rectificeren”. Op cruciale punten kregen de leden in oktober 2018 een te rooskleurig beeld geschetst. Zevenbergen was toen net partijvoorzitter. Het partijbestuur van de SGP verdedigde hem destijds met het argument dat hij geen wachtgeld kreeg. Dat “beeld is opgeroepen”, maar klopt niet. Het was wel degelijk een wachtgeldregeling. Ook klopt het niet dat de gemeente Alblasserdam in 2018 betrokken was bij de afspraak dat Zevenbergen zijn wachtgeld aan een goed doel zou schenken, zoals het bestuur eerder aan de leden meldde.

Met die kniebuiging is de zaak niet gesust, want de afdeling Alblasserdam heeft aangedrongen op zijn aftreden. “Het is moedig van het partijbestuur dat zij fouten rectificeert. Maar het verandert niets aan ons eerdere standpunt dat het beter is als de heer Zevenbergen zijn functie neerlegt, per direct”, zegt Joost Griep, voorzitter van kiesvereniging ‘De Banier’. De SGP-raadsleden en SGP-wethouder uit Alblasserdam steunen de roep om vertrek.

‘Heeft hij werkelijk wachtgeld nodig?’

Volgens de lokale afdeling is de kwestie niet of Zevenbergen juridisch recht heeft op wachtgeld. “Het gaat om de morele discussie: hij heeft al jaren een andere baan, heeft hij werkelijk wachtgeld nodig?”, vraagt Griep zich af. “Wat ons ook stoorde was dat het voorgesteld werd als een pensioenregeling. Daarmee heeft het partijbestuur de morele discussie proberen te elimineren.” De lokale afdeling vindt dat de SGP in zulke kwesties kritisch op zichzelf moet zijn, en een in opspraak geraakte kandidaat nooit tot voorzitter had mogen benoemen. “Dat zou hem blijven achtervolgen, vreesden wij toen al.”

Zevenbergen heeft zijn wachtgeld altijd verdedigd omdat hij daar als oud-wethouder recht op heeft. Hij is een grote naam binnen de SGP, en zit al sinds 2001 in het hoofdbestuur van de landelijke SGP, waarvan 2002 als secretaris.

Hij houdt de volledige steun van het hoofdbestuur, zegt bestuurslid Leo Barth. “Wij twijfelen niet aan zijn integriteit. Het wachtgeld is rechtmatig, dat is bevestigd door externe onderzoekers. Bovendien besteedt hij het aan goede doelen.” Terugbetalen van het wachtgeld aan de gemeente is onmogelijk, aldus Barth, omdat dat alleen kan als Zevenbergen met terugwerkende kracht van de hele wachtgeldregeling afziet, over de volle periode van inmiddels meer dan twaalf jaar.

Volgens het hoofdbestuur is de kritiek uit de eigen kiesvereniging van de partijvoorzitter geen reden voor nadere stappen. “Het is bekend dat zij dit vinden.” In een verzoeningsgesprek tussen hoofdbestuur en de kiesvereniging is onlangs vertrouwen uitgesproken, over en weer, zegt hij.

Meer onrust over bestuurscultuur Binnen de SGP is het al langer onrustig. Jonge leden binnen de partij zijn kritisch over de bestuurscultuur in de partij, waarbij hooggeplaatste bestuurders kritiek van binnenuit maar moeilijk accepteren. Er was deze zomer ook interne kritiek op snoepreisjes naar het buitenland van hooggeplaatste SGP’ers, betaald met subsidie van het ministerie van buitenlandse zaken. De klokkenluider die dat aankaartte werd op non-actief gesteld, mocht later terugkeren, maar moet mogelijk eind van dit jaar alsnog vertrekken. Ook die onrust is nog niet voorbij. Voor het eerst in zijn bestaan heeft de SGP een mediator van buitenaf ingeschakeld, in deze zaak.

