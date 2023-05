SGP’er Chris Stoffer timmert opvallend aan de weg

Het kwam er in het vuur van het debat uit, maar hij zei het toch echt over zijn mede-Kamerleden: “Ik lust ze rauw.” Chris Stoffer is waarschijnlijk het eerste SGP-Kamerlid in de geschiedenis van deze oudste politieke partij dat zo'n ‘ruw’ woord in de mond neemt. Het is de vertegenwoordiger van de nieuwe generatie staatkundig gereformeerden ten voeten uit: uitdagend, uitgesproken en hard op de inhoud. Stoffer wil het recht inperken van ‘allerlei actiegroepen‘ die naar de rechter stappen en zo de politiek dwarsbomen. De linkse partijen waren daar in februari furieus over, maar Stoffer gaat de verbale strijd graag aan.

Verwacht van hem in het debat geen zalvende taal over God en gebod, wat in het verleden nog wel eens gebeurde in de SGP, die zaterdag een partijdag houdt in Houten. “De SGP is van oudsher een getuigenispartij en dat zit er bij Chris ook wel in”, zegt zijn broer Wichert. “Maar hij is daarnaast erg nuchter en wil ook wat bereiken in de politiek.” Wichert Stoffer is CDA-wethouder in Nunspeet, de gemeente waar boer Chris jarenlang fractieleider was. Van een andere partij dus. “Daarover spreken we eigenlijk nooit. Onze zus is actief binnen de ChristenUnie. Alle drie verschillend, maar wel werkend in een christelijke partij.”

Atypisch Kamerlid

De twee broers en hun zus verloren op jonge leeftijd hun moeder door een ziekte, wat hen heeft getekend. “De glans is er wel af”, vindt Chris sinds dat moment, zei hij eerder in het Reformatorisch Dagblad. Maar het zorgde ervoor dat hij snel zelfstandig werd als puber in zijn geboorteplaats Elspeet. Vanaf zijn veertiende werkte hij in het plaatselijke benzinestation, ooit door zijn opa begonnen. Zo leerde hij met mensen van allerlei slag omgaan en zijn woordje klaar te hebben. En de mensen leerden de jonge Chris kennen.

Door zijn jongensachtig voorkomen en jovialiteit monterheid komt hij atypisch over als SGP-Kamerlid. Toch is hij met zijn 48 jaar maar zes jaar jonger dan Kees van der Staaij, die formeler overkomt en meer lijkt op de steile mannenbroeders van weleer. De SGP profileerde zich altijd als het bedachtzame staatsrechtelijke geweten van de politiek. De als ingenieur opgeleide Stoffer werkte bij Rijkswaterstaat en ziet zijn plaats- en partijgenoot Koos van den Berg, met diens gezag en kennis van zaken, als grote voorbeeld. Met zijn ervaren voorganger praatte hij ook veel over ‘principiële zaken’ en het besef ‘dat er meer is dan het leven hier’.

Anders dan zijn voorgangers in de Kamer opereert hij minder bedachtzaam en minder vanuit het politieke midden, vindt Joost Sneller (D66), die met hem in de clinch raakte over de genoemde beperking van de rechtsgang. “Het is een joviale, vriendelijke collega, maar de traditionele invloed die de SGP heeft door haar matigende houding, zie ik bij hem niet.”

Gezin in Grondwet

Deze week kwam Stoffer met een initiatiefwetsontwerp om de bescherming van het gezin op te nemen in de Grondwet. Hij wil daarmee een 'gezond tegenwicht’ bieden tegen het volgens hem ‘doorgeslagen individualisme’ in de samenleving. Er is te weinig aandacht voor het gezin, vindt hij. In 2019 trad hij op tijdens een jongerendag van Forum voor Democratie.

Chris Stoffer wordt geroemd als 'verbinder’. Die kwaliteit was reden voor BBB-medewerker Femke Wiersma om Stoffer te vragen als verkenner bij de vorming van een nieuw provinciaal bestuur in Friesland. Ze kenden elkaar van de wandelgangen in de Kamer waar ze samen moties voorbereidden. Integer en vertrouwenwekkend noemt Wiersma hem. “De juiste man om partijen bij elkaar te brengen, zonder dat hij er zelf belang bij heeft”. Met succes, want de door hem geadviseerde combinatie van BBB, PvdA, CDA en CU is nu aan het onderhandelen.

Ambities toont Chris Stoffer niet in het openbaar, terwijl hij voor velen binnen en buiten de partij de voor de hand liggende opvolger van Van der Staaij lijkt te zijn. Maar volgens zijn broer is Stoffer niet bang zijn nek uit te steken, als een beroep op hem wordt gedaan.

