Senaat krijgt meer tijd voor Omgevingswet

Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken heeft woensdagavond een uiterste poging gedaan om het conflict met de Eerste Kamer over de Omgevingswet te sussen. Ollongren wil de senaat de tijd geven om eerst uitvoerig te debatteren over de wet, daarna zal het kabinet pas een definitief besluit nemen over invoering ervan per 1 januari 2022.

De Omgevingswet zorgt al langer voor spanningen tussen de Eerste Kamer en Ollongren. In de senaat leven bij oppositie én coalitie grote zorgen over het benodigde ICT-systeem. Het geschil van woensdagavond ging over het zogeheten Koninklijk Besluit, dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 regelt. De Eerste Kamer dreigde dit weg te stemmen, wat waarschijnlijk het zoveelste uitstel van de wet tot gevolg zal hebben.

Er is de minister alles aan gelegen dat de wet op 1 januari 2022 van kracht wordt en dat dit nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart wordt bekrachtigd. Maar de Eerste Kamer weigert daar nu al mee akkoord te gaan. Woensdagavond debatteerde de senaat over de situatie, die dreigde te escaleren. Gezichtsverlies voor Ollogren lag op de loer. Opnieuw. Afgelopen zomer kreeg ze al een motie van afkeuring omdat ze weigerde de huren te bevriezen.

De senaat is al langer chagrijnig over het invoeringsbesluit. Dit kwam er na een motie van VVD en CDA in de Tweede Kamer. De senatoren voelen zich onder druk gezet door de Tweede Kamer, omdat in het besluit is geregeld dat de Eerste Kamer binnen vier weken voor of tegen moet stemmen. Als ze voor zouden stemmen, is invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 in principe onontkoombaar. Als de Eerste Kamer tegen wilde stemmen, dan moest dat gisteravond.

Voorlopig in veilig vaarwater

De minister benadrukte voorafgaand aan het debat meerdere malen dat de Eerste Kamer de wet wat haar betreft ook na die vier weken nog kan bijsturen of zelfs tegenhouden. Een stemming was volgens haar nog niet nodig. Het was een ultieme poging om naderend onheil te voorkomen. De coalitie steunt deze lezing, de oppositie was vooraf bijzonder kritisch. Toch leken sommige oppositiepartijen akkoord te gaan met de laatste uitleg van de minister. Daardoor lijkt Ollongren de Omgevingswet voorlopig weer in veilig vaarwater te brengen.

De Omgevingswet moet de wetten en regels vervangen die nu nog de inrichting van het landschap bepalen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven straks eenvoudig en digitaal vergunningen voor verbouwingen en evenementen kunnen regelen. Procedures moeten daardoor veel korter worden. Het probleem is dat de ICT tot op heden niet functioneert. Bovendien vrezen gemeenten dat deze wet, waarvan de invoering al drie keer is uitgesteld, hen op kosten jaagt.

