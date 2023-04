Selfmade-minister Dennis Wiersma wil vrolijk verder na mea culpa over wangedrag

Minister Dennis Wiersma (onderwijs) staat bekend als een ‘driftkikker’, iemand die met ‘deuren slaat’ en snel ‘in woede ontsteekt’. De bewindsman blaft zelfs publiekelijk tegen een schooldirecteur, die vervolgens ‘trilt als een rietje’, schreef De Telegraaf vorige week. De krant tekent dit op uit de mond van anonieme ambtenaren. De oud-presentator van De Wereld draait Door, Matthijs van Nieuwkerk, moest eerder het veld ruimen vanwege soortgelijk gedrag.

Maar dat is de 37-jarige VVD'er helemaal niet van plan. ‘Ik heb ambitie en ben gedreven’, reageert de 37-jarige Dennis Wiersma. Op Instagram geeft hij ruiterlijk toe ‘soms te fel en te scherp’ te reageren. Wel heeft hij zich ‘onvoldoende’ gerealiseerd dat anderen voor dit gedrag ‘terugdeinzen’.

Met een mea culpa aan ambtenaren en schooldirecteuren die zich door zijn gedrag geïntimideerd hebben gevoeld, hoopt Wiersma te kunnen doorgaan op onderwijs. De selfmade-man heeft er immers hard voor geknokt om te staan waar hij nu staat. Zijn vader runde een snackbar en zijn ouders vonden de mavo goed genoeg. Maar Wiersma leerde door, en studeerde uiteindelijk af op sociologie en bestuurskunde.

Voorzitter van de LPF-jongeren

Wiersma is politiek actief sinds z’n zestiende, vanaf het moment dat de later omgebrachte Pim Fortuyn in 2002 zijn grote verkiezingswinst boekte. Wiersma is kort voorzitter van de LPF-jongeren, en staat ook op de kieslijst van de partij van Emile Ratelband.

De VVD’er noemt dit zijn ‘jeugdzonde’. Op 20-jarige leeftijd sluit hij zich aan bij de VVD. Hij wordt vicevoorzitter van de linkse studentenvakbond LSVb, en de eerste liberale voorzitter van de vakbond FNV Jong. De VVD’er valt op in de oude linkse bolwerken en krijgt snel landelijke bekendheid. Wiersma protesteert tegen de basisbeurs en binnen de FNV strijdt hij voor de pensioenen van jongeren.

In 2017 wordt hij Kamerlid. “Hij heeft het helemaal zelf gedaan”, zegt zijn vader trots in de Leeuwarder Courant. Wiersma voert zijn levensverhaal graag op in discussies over kansengelijkheid: ook als je afkomstig bent uit een eenvoudig milieu is het mogelijk je eigen toekomst vorm te geven. Als Kamerlid debatteert hij fel met D66-minister Wouter Koolmees van sociale zaken. Die klaagt in het kabinet zelfs over Wiersma vanwege zijn ‘activistische houding’, blijkt uit de in 2021 openbaar gemaakte kabinetsnotulen.

Wiersma is eigenwijs

Maar Rutte beloont de ambitieuze Fries. Wiersma wordt in 2021 staatssecretaris sociale zaken, en in Rutte-IV al minister van primair en voortgezet onderwijs. Hij wil ‘echt’ wat bereiken, laten zien dat ook de VVD een onderwijspartij is. Maar dat gaat moeizaam. Wiersma ergert zich aan tegenwerking en stroperigheid, en is ook eigenwijs.

Zo kondigt hij – tegen het ambtenarenadvies in – een verbod op islamitische weekendscholen aan. En Wiersma regelt al schoollunches voor arme kinderen, terwijl zijn collega-minister van armoede op datzelfde moment bezig is met schoolontbijt.

Vorige week presenteerde Wiersma zijn grote plan om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Rutte-IV heeft veel geld vrijgemaakt om de kansenongelijkheid aan te pakken. De minister wil een radicale koerswijziging, en wil afstappen van het liberale onderwijsbeleid. Want de kansenongelijkheid neemt toe, de schoolprestaties hollen internationaal gezien achteruit en er is een steeds groter tekort aan leerkrachten. De scholen lossen dit niet op, stelt Wiersma. Daarom moet de overheid weer de regie pakken.

‘Barbertje moet hangen’

Zijn plan zal op veel weerstand stuiten in het onderwijsveld. Maar als iemand het onderwijs weer op de rit kan krijgen, is het Wiersma, zeggen zelfs zijn critici. Kamerlid Harm Beertema van de grootste oppositiepartij PVV steunt de minister volledig op Twitter: ‘Maar Barbertje moet blijkbaar hangen’.

Afgelopen najaar is Wiersma door collega-minister Robbert Dijkgraaf aangesproken op zijn grensoverschrijdende gedrag. Die noemt de klachten ‘zorgwekkend’. Er zijn toen ‘intensieve’ gesprekken gevoerd, zei Dijkgraaf afgelopen vrijdag. “Ik weet dat hij heel ambitieus is, ik weet dat hij ongeduldig is. En fel.” Dijkgraaf constateert wel dat Wiersma ervan heeft ‘geleerd’.

Dat vindt Wiersma zelf ook. Op Instagram zegt hij dat het nu ‘gelukkig’ een stuk beter gaat. ‘Maar ook ik ben maar een mens. Dus zal ik de mensen steeds opnieuw vragen mij bij de les te houden. Én ik beloof kritisch naar mijzelf te blijven kijken.’ Voor de VVD is het hiermee voorlopig klaar.

