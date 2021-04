Segers zet de deur weer op een kiertje voor de VVD

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, heeft na kritiek uit zijn achterban nog eens goed gewogen of de wegen van zijn partij en de VVD werkelijk scheiden. Nog wel, maar niet meer zo definitief als eerst.

Segers vindt dat hij achteraf te hard heeft geoordeeld over de persoon van premier Rutte, in de kwestie rond een ‘andere functie’ voor CDA-Kamerlid Omtzigt. “Ik wil niet genadeloos zijn voor personen”, zegt Segers ruim twee weken later. Hij vindt bij nader inzien dat hij in zijn kritiek op Rutte “te veel de man heeft gespeeld en te weinig de bal”.

Deur open naar regeringsdeelname

Met zijn handreiking heeft de ChristenUnie de deur weer, voorzichtig, open gezet naar eventuele regeringsdeelname. Al is nu nog het standpunt van de partij dat de wegen blijven scheiden. Eerder zei Segers dat de ChristenUnie zeker niet opnieuw met Rutte in een kabinet ging zitten. Op het online verkiezingscongres van de ChristenUnie kwam zaterdag de heroverweging. Segers zegt dat hij nog eens in de spiegel heeft gekeken.

Segers houdt zijn kritiek staande op de politieke cultuur in Den Haag, maar benadrukt dat ook zijn eigen partij vier jaar lang deel uitmaakte van die cultuur. Sprak hij twee weken geleden nog harde woorden over een “een dieper probleem, van een cultuur die niet deugt”, nu klinkt zijn kritiek gematigder.

“Ik wil niet genadeloos zijn voor personen. Maar ik wil wel helder en scherp zijn over een ongezonde politieke cultuur en voor een genadeloze overheid. Daar moet echt een omslag in komen. (...) De politieke cultuur in Den Haag staat niet los van Mark Rutte. Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel vanuit”, trok hij het boetekleed aan.

Dilemma

De deur naar regeringsdeelname staat weer op een kiertje open. De ChristenUnie ziet een dilemma, schetste Segers aan zijn achterban op het online congres. “Het is in ieder geval duidelijk dat wij nooit koste wat het kost in een kabinet hoeven te zitten. Volgens mij hebben we dat nu wel helder gemaakt. Maar wat we wel willen, koste wat het kost, is recht doen aan mensen.” Hij wil ‘helder en scherp’ blijven over de ongezonde politiek cultuur, zodat er ‘echt een omslag komt’ die nodig is voor herstel van vertrouwen bij kiezers.

Met vijf zetels kan de kleine christelijke partij een belangrijke schakel worden in de kabinetsformatie. “We hebben onze slagkracht behouden”, aldus Segers. Hij gaf ook een inkijkje dat zijn partij nog heel veel aarzelingen heeft om weer opnieuw te regeren met VVD, D66 en CDA. Het voelt voor de partij als een fuik waar de ChristenUnie niet zomaar wil inzwemmen.

Een van de belangrijkste redenen dat Segers zo snel zei niet meer met Rutte te willen regeren, lag precies hierin. “Wij wilden niet de suggestie wekken dat de vier partijen van de oude coalitie, die als enigen níet voor de motie van wantrouwen stemden, dan ook maar de nieuwe coalitie moesten vormen”.

