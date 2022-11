Segers sust achterban: geen ‘pestmaatregelen’ tegen asielzoekers

Leden van de ChristenUnie staan Gert-Jan Segers schoorvoetend toe om in politiek debat te gaan over het aantal asielzoekers dat naar het land komt. De partijleider krijgt wel een waarschuwing mee: de ‘christelijke gastvrijheid’ voor vluchtelingen moet overeind blijven, vindt de achterban.

Het onderwerp zorgt voor nervositeit in de ChristenUnie. Politiek leider Gert-Jan Segers vindt dat de partij open moet staan voor een discussie in de coalitie over het asielbeleid, heeft hij zaterdag herhaald op het congres van de partij.

“We moeten het hebben over migratie en asielbeleid”, aldus Segers. “Er zullen meer vluchtelingen komen en vooral meer arbeidsmigranten. Elk jaar komt er een een stad als Deventer bij. Het is een legitieme vraag of wij dat kunnen dragen.”

Kritiek en twijfel

De ChristenUnie is na de VVD en het CDA de derde coalitiepartij die het debat zoekt over migratie. De VVD wil dat er substantieel minder asielzoekers naar Nederland komen. Het CDA wil dat er meer fysieke grenzen komen aan de randen van Europa.

Segers stuitte op het partijcongres op kritiek en twijfel bij leden over de wenselijkheid van een politieke discussie over asielzoekers. Een deel van de leden vindt dat hij teveel meegaat met het ‘VVD-geluid’.

Kritische moties kregen steun van een kleine helft van het congres. De indieners vrezen dat een debat over asiel leidt tot nieuwe concessies die de ChristenUnie aan de VVD moet doen, na de eerdere concessie dat gezinshereniging tijdelijk wordt afgeremd. Een ander deel van de leden is bezorgd dat de discussie over asiel zorgt voor breuklijnen in de partij.

Alleen humaan beleid is bespreekbaar

Segers wist de leden uiteindelijk te overtuigen. Hij stelde hen gerust: als onderhandelingen in de coalitie alleen maar leiden tot discussie over “hobbels om asielprocedures in Nederland zo moeilijk mogelijk te maken, dan zal het gesprek heel kort zijn”. Hij garandeert: “De ChristenUnie gaat niet onderhandelen over pestmaatregelen voor asielzoekers”.

Het afbouwen van juridische ondersteuning of beroepsmogelijkheden voor asielzoekers of het steeds weer verplaatsen van asielzoekers is niet bespreekbaar voor de fractie. “Alleen een humaan asielbeleid is bespreekbaar” voor Segers.

Net als de CDA-fractie pleit de CU-fractievoorzitter ervoor dat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt wordt geremd door betere bewaking van de Europese buitengrenzen. Daar moet premier Rutte binnen de Europese Unie meer werk van maken.

Maar vooral moet Rutte zich volgens Segers gaan inzetten om arbeidsmigratie binnen de Europese Unie aan banden te leggen. Arbeidsmigranten zouden voortaan een vergunning moeten hebben in plaats van vrij te kunnen reizen binnen de EU, om uitbuiting tegen te gaan. Segers noemt arbeidsmigratie “het laatste bolwerk van het neoliberalisme”.

