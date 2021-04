Segers: ChristenUnie niet in nieuw kabinet-Rutte

“Dat er was gesproken over een ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt was voor onze fractie al niet te verteren. Er werd hardop gefantaseerd over hoe je een kritisch en vasthoudend Kamerlid weg kunt krijgen. Dat is niet één incident, maar een uiting van een dieper liggend probleem, van een cultuur die niet deugt, van macht die geen tegenmacht duldt. Daar kwam deze week bij dat Rutte heeft gelogen: hij had wél over Omtzigt gesproken, terwijl hij dat eerder ontkende”, aldus de fractievoorzitter.

In de nacht van donderdag op vrijdag stemde de ChristenUnie, net als de andere regeringspartijen CDA en D66 tegen de motie van wantrouwen aan het adres van Rutte. Alle oppositiepartijen stemden voor. De regeringspartijen stemden wel voor een motie van afkeuring.

“Wij hebben de motie van afkeuring gesteund omdat wij dit gedrag en deze cultuur daadwerkelijk afkeuren. Maar bij de motie van wantrouwen stonden wij voor een groot dilemma: willen we een kabinet midden in de coronacrisis onthoofden, waardoor we de politieke chaos alleen maar vergroten? Daarvoor durfden wij geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar wij willen niet terug naar ‘business as usual’. Daarom hebben we als fractie ook al meteen besloten: wij kunnen geen deel uitmaken van een vierde kabinet-Rutte. Dat heb ik Rutte intussen ook zelf laten weten.”

Het CDA en D66 hebben kabinetsdeelname met Rutte als premier vooralsnog nog niet uitgesloten, maar de drie partijen komen samen niet aan een meerderheid in de Tweede Kamer. Het besluit van de ChristenUnie om deelname aan het kabinet uit te sluiten kan dus grote gevolgen hebben voor de mogelijkheden van Rutte om als premier aan te blijven.

“Als u mij vraagt of een andere politieke cultuur zwaarder weegt dan gewoon maar snel doorgaan met de formatie, is mijn antwoord ja”, zegt Segers op de vraag of hij zich realiseert dat het besluit van de ChristenUnie waarschijnlijk zal bijdragen aan een lange formatie. “Wij kunnen het niet verantwoorden als we opnieuw deelnemen aan een kabinet onder Rutte.”