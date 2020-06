Schouten laat alle besmette nertsenfokkerijen ruimen

Vanaf vrijdag worden alle nertsenfokkerijen geruimd waar het coronavirus is aangetroffen. Dat maakte landbouwminister Carola Schouten woensdag bekend. Op dit moment wacht zes Noord-Brabantse bedrijven en één Limburgse fokkerij dit lot. De medische adviseurs van het kabinet, die bijeenkomen in het Outbreak Management Team (OMT), verwachten dat er de komende weken nog veel meer bedrijven geruimd zullen worden.

Nog geen twee weken geleden noemde Schouten het ruimen van nertsfokkerijen nog een ‘ultiem middel’. “Dat doen we alleen bij groot gevaar voor de volksgezondheid of de diergezondheid”, zei de minister. Maar nadat er in korte tijd op zeven bedrijven het coronavirus is aangetroffen en inmiddels twee mensen door de dieren zijn besmet, raadpleegde Schouten samen met collega Hugo de Jonge (volksgezondheid) het Outbreak Management Team Zoönose, de wetenschappelijke kabinetsadviseurs die zich buigen over de besmettingen tussen mens en dier.

Conclusie: ruimen is in het belang van de volksgezondheid. Fokkerijen waar het virus nog niet is binnengesijpeld doen er goed aan zich langdurig te isoleren. Wordt er niet geruimd of geïsoleerd, dan bestaat het risico dat het virus langdurig zal rondwaren binnen de fokkerijen. Dit heeft vooral te maken met de pups die nu worden geboren. Al die extra nertsjes zorgen ervoor dat corona op een besmet bedrijf vijf tot zes keer zoveel slachtoffers kan maken. Volgende week, nadat alle nertsenhouders zijn gescreend, is er meer duidelijkheid over het aantal besmettingen, zo staat in de brief die de ministers woensdag naar de Tweede Kamer stuurden.

De markt kakte al in

Een klap voor de toch al zwaar getroffen 120 Nederlandse nertsenhouders. Over vier jaar moeten omstreden bontproducenten hun deuren definitief sluiten, bepaalde een van Schoutens voorgangers al in 2013. Al voor de coronacrisis losbarstte, kakte de markt volledig in. De prijzen van nertsenvellen zijn al drie jaar erg laag. Nieuw personeel is bovendien moeilijk aan te trekken vanwege het sombere toekomstperspectief van verdwijnende banen.

Vooral de Noord-Brabantse gemeente Gemert-Bakel, die bekend staat als nertsendorp, heeft het zwaar. De gemeente telt 21 fokkerijen die voor ruim 400 banen en 16 miljoen euro omzet zorgen, meldde de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) in maart aan Nu.nl. Die verloren banen zijn sneller realiteit nu er vrijdag ook in deze gemeente geruimd wordt.

“Ik kan me voorstellen dat het niet gemakkelijk voor ze is”, zei Schouten woensdag over de nertsenhouders. “Maar tegelijkertijd begrijpen bedrijven dat we tot deze maatregel moeten komen.” Eigenaars van geruimde bedrijven komen in aanmerking voor een compensatieregeling. Ook denkt het kabinet na over een regeling voor vrijwillige stoppers, fokkerijen die niet besmet zijn en veel eerder dan 2024 de handdoek in de ring willen gooien. Eerdere ontmanteling van alle nertsenfokkerijen is juridisch niet mogelijk, aldus Schouten.

Eerst getaxeerd, dan geruimd

Hoe ruim de financiële vergoedingen precies zullen zijn, kon de minister nog niet zeggen. Wageningen Universiteit is bezig met een berekening. Wel melden Schouten en De Jonge in hun Kamerbrief dat bedrijven eerst worden getaxeerd voordat ze worden geruimd.

Het aanvankelijke compensatiepotje voor nertsenhouderijen was gevuld met 36 miljoen euro. Karig, vonden de fokkerijen toen. Of ze al op de hoogte zijn van de nieuwe vergoedingen en hoe ze daar tegenaan kijken, is niet bekend. Branchevereniging NFE was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

