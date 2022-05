Schiphol-topman Benschop vraagt de Kamer om steun voor ‘faire prijs’ voor vliegen

Hoe kon het in de meivakantie zo’n chaos worden op luchthaven Schiphol? Topman Dick Benschop moest dinsdag verantwoording komen afleggen in de Tweede Kamer. Hij maakte er een gezamenlijk leermoment van over een veel bredere vraag: hoe krijgt vliegen weer een ‘faire prijs’?

De Schiphol-directeur verzekerde de Tweede Kamer dat de luchthaven er alles aan doet om weer ‘grip te krijgen’ op de wachtrijen bij de incheckbalies en de bagagebanden. Ruim voor de zomervakantie zullen zowel passagiers en vliegmaatschappijen weten waar ze aan toe zijn, belooft Benschop.

Voor de zomer wil Schiphol het voor elkaar hebben dat er weer meer personeel werkt op de luchthaven, omdat werknemers beter betaald worden, terwijl de wachtrijen efficiënter doorstromen. Ook worden er vluchten geschrapt, maar alleen lang van tevoren. “Liever op tijd grip hebben dan op het laatste moment overvallen worden”, aldus Benschop.

De topman zat er relatief ontspannen bij

Na harde kritiek op het functioneren van Schiphol zat de topman er in de Tweede Kamer relatief ontspannen bij. Hij kon de Kamerleden goed nieuws melden. Er ligt een sociaal akkoord met de vakbonden over een flinke loonstijging voor bagagesjouwers, beveiligers en schoonmakers. De Tweede Kamer is van links tot rechts verheugd dat de lonen op Schiphol omhooggaan.

Meer personeel betekent dat er misschien minder vluchten geschrapt moeten worden. Of helemaal geen vluchten, zoals de VVD wil. Kamerlid Daniël Koerhuis probeerde vergeefs aan de Schiphol-topman garanties te ontfutselen voor een ‘zomer zonder schrappen’. Alle vluchten moeten hoe dan ook kunnen doorgaan. De VVD wil ze spreiden over andere luchthavens in het land.

Benschop vond het niet realistisch om zulke toezeggingen te doen. “Er zit altijd een grens aan vliegen”, opende hij een heel andere discussie. Wat voor luchthaven moet Schiphol zijn? Daarover wilde de topman – en oud-PvdA-politicus – ook graag van gedachten wisselen. De crisis van de meivakantie moet aanleiding zijn voor een discussie over de ‘prijs van vliegen’.

Het moet ook weer niet elitair worden

“Vliegen moet ook weer niet elitair worden”, aldus de topman. “Maar we moeten een faire prijs betalen voor werk en milieu.” De luchthaven moet de focus verleggen, weg van het doel om zo goedkoop mogelijk te zijn en zoveel mogelijk te groeien, meer gericht op kwaliteit. Volgens Benschop wilde hij dat als directeur sinds 2018 zelf ook. Maar de overheid – de grootaandeelhouder van Schiphol – gaf opdracht om onder andere de kosten van de beveiliging omlaag te brengen.

Een faire prijs voor het werk op Schiphol, daar wilde de PvdA wel meteen meer toezeggingen over horen. “Er is een andere mentaliteit op Schiphol nodig. Niet langer die race naar de bottom”, aldus PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. De SP wil dat Schipholpersoneel in vaste dienst komt.

Ook over het milieu-aspect van vliegen kreeg Benschop vragen. D66-Kamerlid Raoul Boucke wilde van de Schiphol-directeur ‘reflectie op het verdienmodel’ van de luchtvaart. Een vliegveld met een kleiner netwerk aan verbindingen, is dat ook rendabel te maken? De Partij voor de Dieren wil discussie over drastische inkrimping van Schiphol.

Lees ook:

Week van de waarheid voor Schipholbaas Benschop: Kamer en vakbonden slijpen hun messen

Terwijl Schiphol al weken wordt geteisterd door lange rijen voor de beveiliging, komt topman Dick Benschop steeds nadrukkelijker onder vuur te liggen.