Schiphol mag toch groeien - maar met groen randje

Schiphol mag verder groeien, als het de crisis te boven is gekomen. Maar de groei gaat langzamer en de luchtvaartsector moet vergroenen en geluidshinder beperken om deze groei “te verdienen”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur vrijdag.

Daarmee is de Ontwerp-Luchtvaartnota met plannen tot 2050, die de minister vrijdag in de ministerraad presenteerde, een teleurstelling voor milieuorganisaties. Die hadden gehoopt dat de coronacrisis en de voorspelde recessie hét moment zouden zijn voor een groene omslag.

Natuur & Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie noemen de plannen in een verklaring ‘stuitend’. “Met deze nota houdt de minister de uitzonderingspositie van de sector, die ook al bijna geen belasting betaalt, in stand.” Van Nieuwenhuizen denkt dat de luchtvaartsector zich “redelijk snel” zal herstellen. Ervaring met eerdere crises, zoals in 2008, leert dat de luchtvaart meteen hard getroffen wordt, maar dat mensen daarna al snel weer op vakantie gaan of op zakenreis. In de Luchtvaartnota wordt een groei voorspeld van tussen de 1 en 1,5 procent tot 2050. Maar, zo schrijft Van Nieuwenhuizen: “Daarbij geldt dat groei door de sector verdiend moet worden. Dit kan alleen wanneer er eerst sprake is van een vermindering van de negatieve effecten voor leefomgeving en klimaat.”

Voorlopig is het nog niet zover: luchthavens overal ter wereld zijn uitgestorven. Het kabinet moest met miljardensteun voorkomen dat KLM omvalt, waardoor tienduizenden banen verloren zouden gaan.

In 2050 moet de uitstoot van broeikasgas zijn gehalveerd ten opzichte van 2005. Daarmee legt het kabinet de lat dus niet hoger, want dit duurzaamheidsdoel lag er al. Het is ook door de internationale luchtvaartkoepel onderschreven. In 2070 wil het kabinet helemaal geen uitstoot meer zien. Of luchtvaartmaatschappijen dat voor elkaar krijgen, hangt af van nu nog niet bestaande technologie, zoals schone brandstof. In 2030 moet de grondafdeling van Schiphol – de bagage, het taxiën en het laden en lossen – uitstootvrij zijn.

Het aantal vluchten per jaar mag minder hard groeien dan eerst. In 2024 mogen er maximaal een half miljoen vliegbewegingen zijn, dat wil zeggen opstijgen én landen samen. Dat was eerst 540.000.

Schiphol-baas Dick Benschop reageerde positief op de plannen. Hij hoopt dat de groei van Schiphol nu ook wettelijk geregeld gaat worden. Onlangs zei hij in een interview met Trouw: “Misschien kunnen we eindelijk uit de kramp komen, waarin de politieke besluitvorming terecht is gekomen.”

Het kabinet gaat ervan uit dat vliegveld Lelystad in de nabije toekomst toch open kan. De weerstand tegen dit nieuwe vliegveld voor vakantievluchten is groot.

Lees ook:

Hoe bestuur je een bijna leeg Schiphol? Op pad met Schipholbaas Dick Benschop

Niet alleen de gang van zaken op de luchthaven, maar ook de werkdag van Schipholtopman Dick Benschop is door de coronacrisis compleet veranderd. Trouw volgde hem een dag per telefoon.

‘Gaat KLM failliet, dan Schiphol praktisch ook’

Is KLM nou echt zoveel staatssteun waard, of komt er anders wel een andere vliegtuigmaatschappij die het gat vult als de blauwe trots onderuitgaat?