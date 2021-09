Ruttes secondant Sophie Hermans moet de oppositie paaien

Sophie Hermans (40) is geen onbekende op het politieke toneel, ze komt uit een echt VVD-nest. Vader Loek is VVD-prominent en was onder meer minister van onderwijs, cultuur en wetenschap in het tweede kabinet van Wim Kok , en zus Carolien is de huidig politiek adviseur van de premier.

De Nijmeegse heeft politicologie in Amsterdam gestudeerd, en werkte voor haar tijd in de politiek onder meer bij een maatschappelijk adviesbureau. Ze was van eind 2012 tot begin 2015 de politiek assistent van Stef Blok, toenmalig minister van wonen. In deze periode, toen ze op werkbezoek in Zoetermeer was, heeft ze haar ‘roeping’ als Kamerlid gekregen, schrijft ze zelf op de website van de Tweede Kamer.

Begrotingsaanpassingen

Na haar tijd bij Blok werd ze politiek assistent van minister-president Rutte, wat ze tot de verkiezingen van 2017 deed. In beide functies heeft Hermans geleerd hoe je deals moet maken en met partijen onderhandelt. Het is geen toeval dat juist zij gaat kijken of er met oppositiepartijen te praten valt over aanpassingen in de begroting van komend jaar.

Sinds 2017 zit ze als woordvoerder gezondheidspreventie en -bevordering in de Kamer. Hermans werd in juli 2020 vicefractievoorzitter van de liberalen, en zorgde er als campagneleider bij de afgelopen verkiezingen voor dat de VVD opnieuw de grootste partij van Nederland bleef. Ondanks haar politieke ervaring van bijna een decennium is Hermans pas sinds dit voorjaar bekend bij het grote publiek, nadat ze de VVD vertegenwoordigde bij het noordelijke lijsttrekkersdebat. Op sociale media kreeg ze pas bereik en volgers nadat ze twitterde dat haar voorganger, Klaas Dijkhoff, zijn achterban was vergeten over te dragen aan haar.

Hoewel ze nu waarnemend fractievoorzitter is, is het nog onzeker of ze fractievoorzitter van de partij blijft wanneer er een nieuw kabinet is. Mogelijk gaat Hermans zelf het kabinet in als minister of staatssecretaris.

Lees ook:

Geen doorbraak in formatie, nieuwe gesprekken volgende week

VVD, D66 en CDA zijn er onder leiding van informateur Johan Remkes dit weekend niet in geslaagd een doorbraak te bereiken in de formatie. De grootste obstakels zijn nu de gebeurtenissen van afgelopen week: Ministers Sigrid Kaag en Ank Bijleveld stapten op nadat de Kamer moties van afkeuring tegen hen had aangenomen.