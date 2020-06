Ruttes ongemak tegenover racisme is tekenend voor de VVD (en Den Haag)

“Ook hier is racisme, ook hier is discriminatie”. De uitspraken van premier Rutte over de ‘systemische problemen in de samenleving’, naar aanleiding van de Damdemonstratie, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Tegelijkertijd tekenen ze ook ongemak bij de premier, en bij zijn partij, om de dieperliggende problematiek van racisme te bespreken en te bestrijden.

Het is de moeite van het terugluisteren waard. Op de voorlopig laatste corona-persconferentie leidt het onderwerp racisme de aandacht van de zomervakantie af. Gevraagd naar de gebeurtenissen in de VS, de dood van de zwarte George Floyd door politiegeweld en het protest op de Dam zegt Rutte: “Wat mensen daar meemaken, maken mensen ook in Nederland mee. Ook in Nederland zijn er mensen die niet beoordeeld worden op hun toekomst, maar op hun verleden, op hun afkomst. Die niet als individu worden aangesproken, maar op de groep waar ze uit voortkomen. En niet op hun gedrag maar op hun geloof. Dat gebeurt ook in Nederland.” En even later: “Dat mensen daartegen protesteren, snap ik duizend procent.”

Duidelijke taal, is de eerste indruk. Taal die de premier niet voor het eerst gebruikt. De erkenning dat deze problemen ‘systemisch’ zijn, ingebakken in de samenleving, wijst op een indalend besef bij politieke partijen. Bij links is dat eerder gebeurd dan bij de middenpartijen op de rechterflank. Op de vraag wat de politiek – en Rutte als premier – daartegen doet, is hij overigens even kort van stof als altijd. Hij ‘normeert’ en: “We accepteren dit niet”. Op een volgende vraag, of dit geïnstitutionaliseerd racisme betreft, reageert Rutte zelfs ronduit korzelig. “Ik wil nu even wegblijven van sociologenjargon.”

Het ‘af en toe’ van Grapperhaus

Ruttes houding op dit punt is tekenend voor het brede ongemak – in Den Haag, maar zeker binnen de VVD – om te praten over de dieperliggende oorzaken van racisme. Anders dan bijvoorbeeld emancipatie is voor bestrijding van racisme geen apart beleid op de ministeries. Er wordt rond Prinsjesdag nauwelijks over gesproken.

Minister van justitie Grapperhaus gaf deze week als enig inhoudelijk commentaar op het Damprotest dat er in de samenleving “nog af en toe dingen niet goed gaan en mensen elkaar discrimineren”. Het ‘af en toe’ van de CDA-minister is in tegenspraak met de hoger wordende stapel onderzoeken waaruit blijkt dat racisme en discriminatie wortelen in alle geledingen van de samenleving, van de woning- en arbeidsmarkt, tot de politie en de Belastingdienst.

Het wijkenplan van Dijkhoff

Bij de VVD overheerst het idee dat de rol en invloed van de politiek bij de bestrijding van dit racisme gering is – los van de handhaving van normen die de wet stelt. Het beste voorbeeld is het maatschappelijk debat over Zwarte Piet de afgelopen jaren, waar Rutte vaak met tegenzin aan deel lijkt te nemen. De laconieke houding die hij in het begin had is weliswaar verdwenen, maar het uiterlijk van Piet is een zaak van de samenleving zelf, zo klinkt het keer op keer. Dit ongemak komt ook naar boven op momenten dat er over racistische uitwassen wordt gesproken in de Kamer, zoals het debat over racistische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden afgelopen november. Rutte wil eerst zijn minister van sport sturen, maar moet zelf naar de Kamer komen. Hij spreekt zijn afkeuring uit, maar “mensen moeten elkaar ook aanspreken op gedrag. De politiek kan racisme niet doen verdwijnen”.

Wat meespeelt is de vermenging van het racismedebat met het debat over migratie en integratie. Beide discussies zijn verhard. Lang niet altijd wordt er daarbij onderscheid gemaakt tussen nieuwkomers en Nederlanders met een migratieachtergrond of dubbele nationaliteit, die hier (soms al meerdere generaties) wonen. De opkomst van populistische anti-migratiepartijen versterkt bovendien de rechterflank van de VVD, waar meer nadruk wordt gelegd op de eigen natie, veiligheid en handhaving van de regels. Zie bijvoorbeeld de discussie rond het omstreden wijkenplan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Dat levert vaak spanning op met de meer klassiek liberale opvatting van een open samenleving, ook economisch. Daarin ligt een sterkere nadruk op eigen verantwoordelijkheid en gelijke kansen voor ieder individu.

Homohaters, racismeroepers en capuchonklootzakjes

Zo komt het dat de premier van ‘normale’, gewone Nederlanders zich soms genoodzaakt ziet uit te leggen dat zijn ‘gewoon’ inclusief is bedoeld, dat het niet uitmaakt waar je wortels liggen, waar je woont, wat je gelooft of hoe je in het leven staat. Maar het is diezelfde Rutte die als VVD-leider op campagne zegt: “Doe normaal of ga weg”. Daarbij richtte hij zich tot homohaters, maar ook tot ‘mensen die gewone Nederlanders uitmaken voor racisten’. Gekleurde Nederlanders zullen de norm die op zo’n moment wordt gesteld vooral zien als de norm van de witte meerderheid.

Premier Rutte gelooft dat ‘iedereen die zijn best doet’ kansen krijgt in Nederland. Hijzelf brengt dat iedere week in de praktijk als docent op een Haagse middelbare school. Bij de VVD wordt de veroordeling van discriminatie en vooroordelen niet geschuwd. Zo zei Dijkhoff op een partijcongres: “Het is niet eerlijk dat het ‘afgestudeerde Marokkaanse meisje’ verantwoordelijk wordt gehouden voor de wandaden van een ‘capuchonklootzakje’.” Maar het besef dat de afgestudeerde Marokkaans-Nederlandse vrouw – geen meisje – om een andere, dieper in de maatschappij gewortelde reden wordt achtergesteld, is nieuw. En die systemische oorzaak maakt het niet alleen een zaak van mensen onderling, maar ook van de politiek.

