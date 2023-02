Rutte ziet blijvend draagvlak voor steun aan Oekraïne, zelfs SP ‘gaat niet voor levering Leopard-tanks liggen’

Bijna een jaar na de Russische invasie in Oekraïne is het Nederlandse draagvlak voor steun aan de Oekraïners ‘onverminderd groot’. Dat constateerde premier Mark Rutte dinsdagavond in een Oekraïne-debat in de Tweede Kamer. Sommige partijen vrezen voor afkalving van dat draagvlak nu de oorlog lang lijkt te gaan duren en de economische gevolgen Nederland hard treffen.

Het is vrijdag een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. “Ik kan geen exact cijfer plakken op de kosten voor de Nederlandse burger, maar die kosten zijn er”, aldus Rutte. “Ik zie tegelijkertijd een enorm maatschappelijk en gelukkig ook politiek draagvlak voor de omvangrijke financiële en militaire steun aan Oekraïne. Ik verklaar dat ook vanuit onze geschiedenis: ook wij hebben meegemaakt dat een groot buurland ons bezet. We hebben in onze hele geschiedenis meegemaakt dat grootmachten ons zijn binnengevallen. Dat zit in ons DNA. Daarom is de steun ook zo groot. Dat eindigt pas als president Poetin inziet dat hij een heilloze weg is ingeslagen.”

Trainen van Oekraïense piloten

Ook in de Kamer bleek brede steun te zijn voor de koers van het kabinet, dat nog steeds op alle fronten (militair, diplomatiek) vol inzet op Oekraïense successen op het slagveld. Sjoerd Sjoerdsma (D66) pleitte wel voor een hoger tempo van wapenleveranties en alles wat daaraan vastzit. De westerse discussie over het leveren van straaljagers aan Oekraïne is nog niet beslecht. Sjoerdsma ziet het liefst dat nu al wordt begonnen met het trainen van Oekraïense piloten voor bijvoorbeeld F-16’s, “zodat deze meteen inzetbaar zijn zodra is besloten tot levering”.

Raymond de Roon van de grootste oppositiepartij PVV pleitte juist voor stopzetting van militaire steun aan Oekraïne. Hij riep het kabinet op om zich in plaats daarvan volledig te richten op de noden van de Nederlandse bevolking. “Alsof Nederland enige invloed heeft op het verloop van de oorlog. De Amerikanen zullen heus wel doorgaan met hun steun aan Oekraïne, of Nederland nou meedoet of niet.”

Bij de Socialistische Partij, tot nu toe steevast kritisch over westerse wapenleveranties aan het strijdtoneel (“Olie op het vuur”, zei Kamerlid Jasper van Dijk een jaar geleden) lijkt iets te zijn gekanteld. Toen Sjoerdsma aan Van Dijk vroeg naar diens huidige standpunt over het leveren van Leopard-tanks, zei Van Dijk: “SP gaat niet voor levering liggen. Wij zijn voor de wapenleveranties tot nu toe.” Dat leverde hem ‘waardering’ op van PvdA’er Kati Piri. “Het is geen vanzelfsprekendheid dat de SP wapenleveranties steunt.”

Van Dijk riep wel op tot een ‘zorgvuldig debat, zoals in Duitsland’.

