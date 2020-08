Rutte wil nu geen extra loon voor de zorg

Het kabinet houdt vooralsnog voet bij stuk. Er komt geen extra verhoging van de lonen in de zorg. “Er zijn behoorlijke loonstijgingen gegeven aan het zorgpersoneel en die salarissen blijven stijgen. Maar daar bovenop een extra verhoging aanbieden, is niet verstandig”, vindt premier Mark Rutte. Hij reageert in de Tweede Kamer op het pleidooi van de oppositie voor een ‘structurele forse verhoging’ van lonen in de zorg.

Er is een kans dat het kabinet toch nog door de bocht gaat. Coalitiepartijen roepen op om snel te kijken naar ‘knelpunten’, zoals de werkdruk en het gebrek aan mogelijkheden voor zorgpersoneel om hun eigen werk te organiseren. CDA en D66 willen daarbij ook extra loon voor sommige groepen in de zorg. Fractievoorzitter Rob Jetten: “De salarissen in de zorg stijgen dit jaar en volgend jaar. Daar blijft het wat mij betreft niet bij. We moeten kijken naar salarissen in de hele publieke sector, maar dat moet zorgvuldig gebeuren.”

De komende weken onderhandelen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over de begroting voor volgend jaar. Die wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. Het kabinet staat onder grote druk om dan toch met iets extra’s te komen voor het zorgpersoneel. Maar Rutte houdt de boot af. Hij wijst erop dat dan ook onder meer de politieagenten en de leraren gaan aankloppen voor extra geld. “We kunnen niet overal de salarissen laten stijgen. We zijn namelijk ook nog een economische crisis aan het bestrijden.”

Rutte zegt verder dat zorgpersoneel al een extra bonus krijgt van 1000 euro netto die in december of januari wordt uitbetaald. Eén procent loon erbij betekent een uitgave van 600 miljoen, zegt hij. “Ik zou het dolgraag doen, maar het gaat om grote bedragen.” Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks oppert dat er extra geld is voor de zorg als de belastingverlaging voor bedrijven op 1 januari niet doorgaat.

30 weggelopen Kamerleden

Het debat woensdag was een vervolg op het tumult dat vorige week ontstond nadat de Kamer discussieerde over de coronacrisis en de waardering voor zorgpersoneel. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders diende een motie in die een ‘structurele, forse verhoging’ van het salaris voor de zorg bepleitte. Hij had gezien dat er weinig politici van de coalitiepartijen aanwezig waren. Zij waren in de minderheid en daarom vroeg hij een hoofdelijke stemming aan. Om een nederlaag af te wenden verlieten ruim 30 coalitiepolitici het Kamergebouw. Zo werd het quorum niet gehaald, het minimale aantal van 76 Kamerleden dat nodig is voor een stemming.

Achteraf had de coalitie spijt. Zij hadden in het debat moeten uitleggen, menen zij, dat een hoofdelijke stemming vooraf aangekondigd had moeten worden. Die afspraak was namelijk in het voorjaar gemaakt omdat veel Kamerleden thuiswerken en de kans moeten hebben om voor een hoofdelijke stemming naar de Kamer te komen. Woensdag kon er alsnog worden gestemd over de motie van Wilders en dit keer had de coalitie genoeg manschappen opgetrommeld: extra loon voor zorgpersoneel werd afgewezen met 69 stemmen tegen en 68 voor.

Lees ook:

De Haagse eensgezindheid keert voorlopig niet meer terug

Rutte III heeft een zware week achter de rug met een ingetrokken quarantaineplan en ophef over weglopende Kamerleden. Van rustiger tijden zal voorlopig geen sprake zijn.

Kabinet: structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers niet mogelijk

Het kabinet gaat dit jaar geen structurele loonsverhoging geven aan zorgmedewerkers. Dat schrijven ministers Van Ark en De Jonge en staatssecretaris Blokhuis aan de Kamer.