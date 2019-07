Rutte wil het bij Trump vooral niet over militaire steun hebben

Wie afgaat op de woorden van premier Rutte zou bijna denken dat hij vandaag weinig te bespreken heeft tijdens zijn ontmoeting met Trump. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie afgelopen vrijdag ontkende de premier bij tal van actuele onderwerpen dat het op de agenda zou staan als hij in het Witte Huis aanschuift bij de Amerikaanse president.

Dus geen gesprek over de Amerikaanse wens om militaire hulp voor een bufferzone in het noorden van Syrië, over het verzoek om marineschepen in de Perzische Golf, of de eis dat Nederland en andere Europese landen hun eigen jihadgangers uit Syrië terughalen. Al wilde Rutte vrijdag ook niet helemaal uitsluiten dat deze heikele thema’s toch ter sprake komen. “Wij zetten het niet op de agenda, maar Trump kan het natuurlijk aan de orde stellen. Dan zal ik zeggen dat wij de verzoeken om steun bestuderen.”

Regelmatig contact

Het bezoek is volgens Rutte vooral een tussenstop op weg naar een handelsmissie in Boston. “Het is omdat ik toevallig in de buurt ben, en we regelmatig contact hebben, de relaties zijn goed. We hebben een actieve agenda op gebied van economie, regionale samenwerking, en versterken van multilaterale organisaties.”

Rutte wil een aantal positieve punten van Nederland over het voetlicht brengen. Net als bij zijn bezoek vorig jaar zal hij benadrukken dat Nederlandse investeringen voor 800.000 banen in de VS zorgen, en dat Nederland meer Amerikaanse producten importeert dan andersom. Trump klaagt over landen die meer verkopen dan kopen in de VS, zoals Duitsland. Die draaien de VS in zijn ogen een poot uit.

Er zijn voldoende randzaken om het gesprek in een positieve sfeer te laten plaatsvinden. In het bijzijn van Rutte overhandigt de Rotterdamse zakenman Bert Kreuk een Amerikaanse vlag aan Trump die tijdens D-day op een landingsvaartuig zat. Hiervoor is een speciale ceremonie in het Witte Huis gepland.

Weinig diplomatiek

Daarnaast zal Rutte verwijzen naar een top over ondernemerschap die de VS en Nederland in juni samen in Den Haag organiseerden. Ivanka Trump, dochter van de president, was daarbij ook te gast. Ze zei toen erg onder de indruk te zijn van haar ontmoeting met koningin Máxima.

Die goede sfeer kan Rutte gebruiken om de voor Europa belangrijkste punten in de relatie met de VS aan te kaarten: militaire samenwerking in de Navo en voorkomen dat er een trans-Atlantisch handelsconflict ontstaat. Rutte vatte deze punten vrijdag samen als ‘het versterken van multilaterale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie en de Navo.’

Daarbij is de kans groot dat Amerikaanse verzoeken voor militaire hulp in Syrië en de Perzische Golf alsnog ter sprake komen. Trump staat erom bekend dat hij niet graag in algemeenheden over internationale samenwerking of multilateralisme praat, maar op weinig diplomatieke wijze concrete grieven en wensen aan zijn gesprekspartner voorlegt. ‘Help ons dan met militairen in Syrië’, kan weleens de reactie zijn als Rutte zoals beloofd begint over ‘het samen brengen van vrede en veiligheid’. Als het gesprek zo concreet wordt, moet Rutte de boot afhouden. Het kabinet verricht al maanden een studie naar het Amerikaanse verzoek, en lijkt er weinig zin in te hebben. Op dat moment kan de goede sfeer wellicht toch nog gespannen worden.

Lees ook:

Bert Kreuk geeft zijn historische D-Day-vlag aan de VS: ‘Deze vlag gaat niet over Trump, maar over verbinding’

Voor 460.000 euro kocht kunstverzamelaar Bert Kreuk de historische vlag die wapperde bij de invasie van de geallieerden in Normandië, op 6 juni 1944. Donderdag overhandigt hij de vlag aan president Trump in het Witte Huis, als geschenk voor het Amerikaanse volk.