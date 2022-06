Rutte waarschuwt boeren: het recht te demonstreren kent grenzen

De minister-president snapt dat boeren willen demonstreren, natuurlijk. “Ik snap dat ze ongelooflijk zijn geschrokken. Ik snap dat ze ongelooflijk bezorgd zijn. Maar ik roep alle boeren op om dat te doen op een manier die anderen niet in gevaar brengt of intimideert”, zei hij dinsdag, zij aan zij met minister Yeşilgöz van justitie.

Rutte gaf in de hal van het ministerie van algemene zaken een korte opsomming van wat protesterende boeren de afgelopen dagen hebben gedaan. “We zagen dat een politie-auto door een trekker werd aangereden, autobanden die in brand stonden voor een stadhuis, intimidatie van bestuurders en het uitrijden van mest op snelwegen.”

Hij liet er geen twijfel over bestaan: “Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan en dan te zeggen: ‘Dat moet nu eenmaal, want we zijn aan het demonstreren’.”

Boetes uitgedeeld en mensen aangehouden

De minister-president benadrukte nogmaals dat de stikstofneerslag in Nederland echt omlaag moet. “Feit is dat de bodem verzuurt en dat, als we nu niets doen, het land opnieuw op slot moet.”

De verdere invulling over hoe de toekomst van boeren en het boerenbedrijf in Nederland eruit ziet, moet gemaakt worden samen met boeren en de provincies, zei hij verder.

We doen een dringend beroep op het gezonde verstand van iedereen. Minister @DilanYesilgoz en ik staan als kabinet achter het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeesters, die er alles aan doen om de veiligheid en de openbare orde te bewaken. — Mark Rutte (@MinPres) 28 juni 2022

Justitieministier Yeşilgöz wilde vooral gezegd hebben dat het beeld dat boeren geen strobreed in de weg wordt gelegd, niet klopt. Er zijn boetes uitgedeeld, aldus de minister, en mensen aangehouden. “Maar soms moet een burgemeester samen met de politie besluiten om de-escalerend op te treden, om de veiligheid van anderen zo veel mogelijk te borgen.”

Op de vraag of de politie wellicht met groter materieel moet gaan werken om de tractoren het hoofd te kunnen bieden antwoordde zij: “Ik geloof niet dat je bij geweld altijd geweld moet willen gebruiken.”

Krimpen van de landbouw

In de meeste Nederlandse natuurgebieden moet de stikstof in 2030 met meer dan 40 procent zijn teruggebracht, was de boodschap in de stikstofplannen die het kabinet een kleine drie weken geleden presenteerde.

De hoeveelheid stikstof die moet worden teruggedrongen, verschilt per gebied. Dicht bij Natura 2000-gebieden moet er flink minder stikstof worden uitgestoten, tot wel 70 procent. Binnen deze kwetsbare natuurgebieden is zelfs elke extra uitstoot van stikstof te veel.

In veel gevallen betekent dit dat de landbouw in en rond deze natuurgebieden zal moeten krimpen.

