Rutte waakt voor een al te uitbundige jubelstemming, maar is blij met nieuw kabinet

Formateur Mark Rutte (VVD) is ‘blij’ met de voorgedragen ministers en staatssecretarissen voor zijn vierde kabinet, maar wil verder geen al te grote jubelstemming uitstralen. “Volgens mij denkt Nederland: het heeft een jaar geduurd, ‘bring it on’, laat het nou maar zien”, zei hij maandagochtend aan het begin van zijn gespreksronde met de 29 kandidaat-bewindslieden.

“Als ik hier ga zeggen dat het allemaal geweldig is, gaat dat echt niet helpen. Het nieuwe elan moeten we in de praktijk laten zien. Maar ik ben wel blij met de groep mensen die er nu staat. Volgens mij is er een goed team samengesteld.”

De beoogd minister van buitenlandse zaken, Wopke Hoekstra (CDA), was de eerste die bij Rutte op de koffie ging. Over zijn nieuwe functie en de bijbehorende buitenland-reizen zijn in Den Haag twijfels gerezen, omdat Hoekstra ook partijleider is. Kan hij die laatste taak nog wel naar behoren vervullen? “Ik denk dat dat anno 2022 wel kan”, zei Hoekstra daar maandag over, al betekent de dubbelrol in zijn ogen wel een ‘extra moeilijkheidsgraad’.

Rutte sprak ook met onder anderen Dilan Yeṣilgöz (VVD, justitie en veiligheid), Franc Weerwind (D66, rechtsbescherming) en Eric van der Burg (VVD, asiel en migratie). Het gesprek met kandidaat-minister Robbert Dijkgraaf (D66, onderwijs, cultuur en wetenschappen) moest via een videoverbinding plaatsvinden. Vanwege zijn recente overtocht uit de Verenigde Staten zit Dijkgraaf in quarantaine.

Dinsdag ontvangt Rutte acht aspirant-bewindslieden. Onder hen Karien van Gennip (CDA, sociale zaken en werkgelegenheid) en Micky Adriaansens (VVD, economische zaken en klimaat). Donderdag is de laatste gespreksronde, waarna zaterdag het zogeheten constituerend beraad plaatsvindt, de oprichtingsvergadering van Rutte IV. Op maandag staat het nieuwe kabinet met de koning op het bordes, later in de week volgt een Tweede-Kamerdebat over de regeringsverklaring.

Lees ook:

Met Eric van der Burg komt er een ‘linkse’ VVD’er op asiel en migratie

Van der Burg heeft zijn sporen verdiend in de Amsterdamse politiek. Eén uitspraak blijft aan hem kleven: ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter’.