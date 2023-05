Rutte: versnelling herstel gedupeerden ‘toeslagenschandaal’

Met die toezeggingen hoopt de minister-president de kritiek wat te dempen dat hij de afgelopen jaren veel beloofd heeft, maar weinig heeft bereikt op ‘dit verschrikkelijke schandaal’, zoals Rutte het zelf noemt. Een sceptische oppositie had er nauwelijks vertrouwen in, maar nam ‘deze versnelling’ van de hersteloperatie voor kennisgeving aan.

“Ik weet niet meer wat ik met deze minister-president aan moet”, verzucht Caroline van der Plas eerder in het debat. “De minister-president die er altijd bij is geweest, die alles heeft gezien en geleid, die zit er nog”. Zij komt met een opvallend voorstel: laat de premier maar het debat beginnen met een ‘reflectie’ over hoe de hele afwikkeling van de affaire zo kon verzanden en wat hij daar persoonlijk aan wil doen. Ze krijgt daarbij steun van CDA en VVD, maar de meerderheid van de Kamer wil liever de traditionele volgorde aanhouden: eerst de Kamerleden aan het woord en daarna de regering pas.

Daardoor ontspint zich de gebruikelijke litanie van kritiek. “Waarom zit die man er nog?”, vraagt Stephan van Baarle (Denk) in de richting van Rutte. Zijn vorige kabinet trad af vanwege de toeslagenaffaire. Renske Leijten (SP) vraagt zich hardop af waarom de minister-president zo ‘onverschillig’ blijft over alle nog niet opgeloste problemen voor de gedupeerde ouders. De afwikkeling gaat nog jaren duren.

Groeiende kritiek

De afgelopen dagen werd er opnieuw olie op het vuur gegooid omdat er toch weer documenten en mails opdoken waar de Kamer niets van wist. Uit nieuwsberichten van de NOS bleek dat toenmalig staatssecretaris Menno Snel (D66) al in 2019 op de hoogte had kunnen zijn van het ‘ongekende onrecht’. En RTL haalde boven water dat de dienst die de afwikkeling van de toeslagenschade afhandelt de rechter in het geheim probeerde te overtuigen de beslistermijnen voor de gedupeerden te verlengen om dwangsommen te voorkomen.

Voor het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt is dat voldoende om het kabinet en de premier nog eens te beschuldigen van jarenlang ‘liegen en bedriegen’. De kritiek op Rutte is niet nieuw, maar stapelt zich wel op. Binnenkort moet hij zich ook in de Kamer verantwoorden over zijn passieve rol bij de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen.

Lees ook:

Toeslagen brengen nog steeds dagelijks mensen in problemen, waarschuwt inspecteur.

In het toeslagenstelsel liggen alle financiële risico’s bij de burger zelf. Nog steeds komen daardoor dagelijks mensen in grote financiële nood, waarschuwt Bart Snels, inspecteur-generaal belastingen, toeslagen en douane.