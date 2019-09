Rutte trekt de portemonnee voor leerkrachten basisschool

Rutte stelt wel een belangrijke voorwaarde. Eerst moeten de werkgevers en vakbonden een cao voor deze sector afsluiten. Er ligt voor 2019 nog in totaal 285 miljoen euro klaar voor de leerkrachten in het primair onderwijs. Pas als de sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de besteding van dat geld, wil Rutte de portemonnee trekken voor een extraatje.

De premier benadrukte tijdens de Algemene Beschouwingen ook dat het ‘incidenteel geld’ betreft, oftewel alleen voor het jaar 2020. Om welk bedrag het gaat, liet hij in het midden.

De oppositiepartijen, PvdA voorop, dringen al langere tijd aan op een betere beloning voor leerkrachten. Het geld dat het kabinet eerder heeft uitgetrokken om het lerarentekort te bestrijden, vinden zij veel te weinig. PvdA-leider Lodewijk Asscher eiste eerder dit jaar tenminste 580 miljoen extra voor het primair onderwijs, met het dreigement dat hij anders tegen de begroting stemt.

In het debat van gisteren noemde Asscher het gebaar van Rutte ‘een belangrijke doorbraak’, maar tegelijkertijd vindt hij dat het kabinet op deze manier een ongezonde druk op de cao-onderhandelingen legt. Bovendien willen onder anderen Asscher en GroenLinks-collega Jesse Klaver dat de extra beloning niet alleen voor 2020 zou moeten gelden, maar ook voor de jaren erna. Daarover deed Rutte gisteren geen enkele toezegging.

De premier zei ook dat het kabinet ‘niet voornemens’ is om iets aan het omstreden leenstelsel voor studenten te doen. Alle partijen in de Kamer, de VVD uitgezonderd, zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat dit studievoorschot-systeem verre van optimaal is. Rutte wil niet nu al werken aan een alternatief stelsel. “Dat is iets voor de verkiezingscampagne.”

