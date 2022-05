Rutte tegen parlement Oekraïne: Zoals David won van Goliath, zo zullen jullie Rusland verslaan

Nederland zal Oekraïne onvoorwaardelijk blijven steunen in zijn verzet tegen de Russische invasie, ook bij de uiteindelijke wederopbouw van het land. Dat zei premier Rutte donderdagochtend in een videotoespraak in het Oekraïense parlement. “We zullen aan jullie kant blijven staan, elke centimeter, totdat vrede, vrijheid en democratie in Oekraïne zijn hersteld en gerechtigheid is geschied. Er kan geen andere uitkomst zijn.”

President Volodimir Zelenski had Rutte uitgenodigd om het parlement toe te spreken. Zelf had de president eind maart al het woord gericht tot de Tweede Kamer.

‘Bevrijdingsdag voelde dit jaar anders’

De premier vertelde de Oekraïense volksvertegenwoordigers hoe Nederland vorige week Bevrijdingsdag vierde. “Dit jaar was het gevoel anders vanwege de oorlog in Oekraïne. Meer dan ooit realiseerden we ons allemaal dat vrijheid niet gratis is. Vrijheid heeft een prijs.”

Hij haalde fel uit naar de Russische agressie en de motivatie daarachter, ‘gebaseerd op valse redeneringen en regelrechte leugens’. Volgens Rutte heeft de Russische president Poetin een ‘ernstige misrekening’ gemaakt door te denken dat hij een snel militair succes zou boeken in Oekraïne en de democratische krachten in het Westen kon verzwakken.

Samenwerking Oekraïne en EU

De zware economische sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan Rusland, zullen wat de premier betreft van kracht blijven ‘totdat de Russische agressie is geëindigd en de soevereiniteit van Oekraïne is hersteld.’ Hij herhaalde dat Nederland, als de oorlog eenmaal voorbij is, Oekraïne volledige bijstand zal bieden ‘op weg naar herstel, wederopbouw en gerechtigheid’, met Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld.

Rutte zei niets over een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, een thema waarover binnen de EU verschillend wordt gedacht. Nederland geldt als terughoudend. “Het is belangrijk dat we elke kans grijpen om de samenwerking tussen Oekraïne en de EU vooruit te brengen”, meer wilde de premier er niet over zeggen. “Vandaag gaat het hierom: familie is familie, en er moet een oorlog worden gewonnen. En winnen zullen jullie. Het is zoals David tegen Goliath. En we weten allemaal wie dat gevecht won.”

