Rutte sprak wél over Omtzigt, laten documenten zien

“Je moet wat met Omtzigt: minister maken.” Die woorden liet VVD-leider Mark Rutte vallen in een gesprek met oud-verkenners Kajsa Ollongren van D66 en Annemarie Jorritsma van VVD. Dat blijkt uit de vrijgegeven gespreksverslagen die de Tweede Kamer woensdag opvroeg voorafgaand aan het debat over het nog slepende formatiedebacle.

Vorige week nog, kort nadat de verkenners aftraden vanwege per ongeluk gelekte gevoelige informatie, zei de minister-president dat hij, ook namens D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, kon zeggen ‘dat wij in ieder geval in onze gesprekken het niet hebben gehad over Pieter Omtzigt’. Uit de verslagen blijkt dat Kaag inderdaad de naam Omtzigt niet heeft laten vallen, maar Rutte heeft het dus wel degelijk gehad over het CDA-Kamerlid.

Ook benoemt hij graag met het CDA te willen regeren. “Je hebt ze waarschijnlijk nodig, het wordt ingewikkeld zonder het CDA.” Hij hoopt dan ook dat de partij zich herpakt. Die kans is het grootst als lijsttrekker Wopke Hoekstra de meeste stemmen heeft weten binnen te slepen. Moeilijker wordt het als de populaire dossiervreter Omtzigt, ten koste van Hoekstra, meer kiezers voor zich heeft weten te winnen. Het is ook in die omschrijving van een zich wonden likkende CDA dat Rutte de naam Omtzigt laat vallen en oppert dat hij wellicht minister gemaakt kan worden.

Groot deel van CDA-fractie voelt meer voor oppositie

Opvallend aan het verslag is ook de toon van CDA-lijsttrekker Hoekstra. Die is extreem terughoudend, spreekt over een ‘zeer teleurstellende uitslag met voor ons serieuze consequenties’. Hoekstra zegt een ‘heel lastige anderhalf jaar achter de rug’ te hebben en rept van ‘grote terughoudendheid aan onze kant’ als het gaat om meeregeren. Uit het verslag is ook op te maken dat een groot deel van de CDA-fractie niet per se wíl meeregeren, maar meer voelt voor het voeren van oppositie. Hoekstra wil zich ook niet laten verleiden tot het doen van uitspraken over de meest ideale coalities. “Let’s cross that bridge when we get there.”

De Tweede Kamer vroeg vorige week een debat aan toen oud-verkenner Ollongren op weg naar haar chauffeur zich liet fotograferen met gevoelige informatie onder de arm. Op een van die A4’tjes vielen de woorden ‘Pieter Omtzigt, functie elders’ te lezen, belangrijke aantekeningen uit de formatie. De Tweede Kamer vroeg woensdag alle aantekeningen, gespreksverslagen, mails en whatsappjes op over de formatie. Die zijn zojuist gepubliceerd.

