Rutte schuift met stoelen en vindt een VVD-coronaminister

Van Ark maakt de overstap omdat er dringend een nieuwe ervaren politicus nodig is op het ministerie van volksgezondheid. Op 9 juli vertrekt daar de huidige zorgminister Martin van Rijn, die als PvdA’er tijdelijk insprong op persoonlijke titel. Dat gebeurde nadat de eerdere coronaminister Bruno Bruins overwerkt was geraakt in de eerste weken van de crisis.

Er komt zo ook een einde aan de crisissamenstelling van Ruttes kabinet. Met weer een VVD-minister op zorg gaat het kabinet terug naar de normale gang van zaken.

Zorgen voor beschermingsmateriaal

De belangrijkste taak van de minister Van Ark wordt de bestrijding van het coronavirus in de ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Zij zal ook moeten afdwingen dat huisartsen, thuiszorg en bijvoorbeeld fysiotherapeuten voldoende beschermingsmateriaal krijgen. Verder wacht haar de belangrijke beslissing over de hervatting van het betaald voetbal. Van Ark gaat samenwerken met de andere zorgminister Hugo de Jonge, die hoofdverantwoordelijk is en blijft voor de bestrijding van de coronapandemie.

Van Ark (45) is een ervaren kracht uit het VVD-bolwerk. Ze was onder het vorige kabinet vice-fractievoorzitter, een invloedrijke taak achter de schermen. Als staatssecretaris van sociale zaken was ze vooral in de publiciteit vanwege haar opdracht om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. Zij moest ook de beloning van deze groep beter organiseren, maar slaagde daarin nauwelijks. Er kwam felle kritiek op haar voorstel om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen, waarop zij het in moest trekken. Als Kamerlid was Van Ark eerder woordvoerder over de zorg.

Een eind aan een hoogst ongebruikelijke situatie

Vanaf het zomerreces geeft oud-PvdA’er Van Rijn het stokje weer over, zo is afgesproken. De keuze voor de PvdA’er was opvallend; premier Rutte breidde zijn kabinet uit met een lid van een oppositiepartij, wat zeer ongebruikelijk is. “Partijkleuren doen er even niet toe”, was het argument. Door een eerder ministerschap was van Rijn zo goed ingewerkt op het ministerie, dat hij direct aan de slag kon. Hij bleef relatief in de schaduw, en liet Kamerdebatten en persconferenties over aan de premier en aan de ‘chef corona’, minister Hugo de Jonge.

Rutte maakte tot voor kort nog geen haast om een nieuwe coronaminister in eigen VVD-kring te vinden. Hij had er ‘helemaal nog niet over nagedacht’, zei hij een paar weken geleden nog. Maar PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher is duidelijk opgelucht dat de tijd voorbij is dat een oud-PvdA-politicus het kabinet versterkt. Verlenging zag hij niet zitten. “We zijn vreselijk trots dat hij aan het begin van de crisis naar voren is gestapt om de brand te helpen blussen”, zei hij bij Radio 1. “Maar de alarmfase is voorbij.”

