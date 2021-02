Rutte pareert met gemak politieke aanvallen van links en rechts tijdens eerste verkiezingsdebat

SP-leider Lilian Marijnissen noemde het ondenkbaar dat je “een pyromaan de brand laat blussen” en volgens FvD-lijsttrekker Thierry Baudet is het “waanzin om nog eens op Rutte te stemmen”. Het debat met dertien lijsttrekkers ging over thema’s als zorg, wonen, veiligheid, klimaat, onderwijs en integratie. Op al deze onderwerpen werd het kabinet verweten te weinig te hebben gedaan. Bovendien had het kabinet te traag de schadevergoeding voor Groningers en toeslagenouders gerealiseerd.

Rutte was het overal mee eens en complimenteerde de leerkrachten en zorgmedewerkers. En ook hij wil dat de schade sneller wordt afgehandeld en dat het tekort aan woningen wordt aangepakt, de zorg en het onderwijs verbeteren en dat het vertrouwen in de overheid wordt hersteld.

Alleen CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra wist Rutte even te raken. De VVD zou de kiezer een loze belofte doen omdat de partij suggereert dat er straks niet hoeft te worden bezuinigd. “Het is een illusie dat nooit hoeft te worden bezuinigd. U moet wel met een realistisch verhaal komen”, aldus Hoekstra. Rutte reageerde scherp. Volgens de VVD’er zijn partijen nu in verkiezingstijd voor miljarden aan beloftes aan het doen, terwijl het land de coronacrisis nog te boven moet komen. Tegen Hoekstra: “Ik wil ook realistisch zijn, maar dan moet het CDA niet plotseling al bij het eerste verkiezingsdebat al 2,5 miljard euro extra aan woningen willen uitgeven.”

Mark Rutte (VVD), Lilian Marijnissen (SP) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) tijdens het NOS Radiodebat. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gingen dertien lijsttrekkers met elkaar in debat over acht thema’s die kiezers belangrijk vonden. Beeld Remko de Waal, ANP

Softdrugs reguleren

Tijdens het twee uur durende debat ontstonden er bij vlagen felle discussies. Zoals over veiligheid. Hoekstra voelt helemaal niets voor de wens van D66 om softdrugs te reguleren. “Het is ontwapenend naïef”, zei hij tegen lijsttrekker Sigrid Kaag. Zware criminaliteit moet hard worden aangepakt. “Criminaliteit ontwricht. Nederland heeft midden op de dag nu liquidaties met machinegeweren”.

Kaag wil ook een harde aanpak, maar ook preventie. Zij verwees naar de Verenigde Staten waar de ‘war on drugs’ nauwelijks werkt en inmiddels ook aan preventie wordt gewerkt. Kaag wil wiet reguleren en het verdienmodel van drugscriminelen kapotmaken. Kaag: Ik ben verre van naïef, ik ben realistisch.”

Denk-leider Azarkan kwam stevig in botsing met PVV-leider Wilders. Azarkan noemde diens ideologie ‘fascistisch en racistisch’ en sprak de wens uit dat andere partijen Wilders ook vaker tegenspreken. “De PVV zit 21 jaar in de Kamer en heeft niets bereikt behalve haatzaaien.”

Scheldende mannen

Azarkan zei het spuugzat te zijn hoe steeds moslims worden aangesproken door Wilders. PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen weigerde zich in deze discussie te mengen. “Twee scheldende mannen lossen nooit problemen op”, stelde ze.

GroenLinks-leider Klaver legde Rutte nog eens uit waarom zijn partij nu plots tegen het leenstelsel is, dat hij nota bene zelf heeft bedacht. “Omdat het voor grote onzekerheid bij jongeren zorgt en belemmert dat jongeren gaan studeren”, aldus Jesse Klaver. “Het zou u goed doen, om ook eens terug te komen op een standpunt.”

Lees ook:

Waarop te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021?

Veel kiezers beslissen pas op het laatste moment. Vul hier de online stemhulp Kieskompas in.

Politieke partijen schuiven massaal op naar links

Het politieke centrum is mede daardoor minder leeg dan bij voorgaande verkiezingen, zo blijkt uit het Kieskompas.