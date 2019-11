Rutte ontkent doofpot rond Hawija-bombardement

Premier Mark Rutte moest woensdagavond alle zeilen bijzetten om oppositiepartijen te overtuigen van zijn geloofwaardigheid. Deels tevergeefs, want meerdere fracties geloven niet dat hij ‘geen herinneringen’ heeft aan burgerdoden in Irak bij het bombardement op Hawija in de nacht van 2 op 3 juni 2015, zoals hij zelf verklaart.

Onder anderen Jesse Klaver (GroenLinks) en Geert Wilders (PVV) vermoeden dat de zaak destijds bewust is weggemoffeld, omdat het kabinet nog diezelfde maand moest besluiten over verlenging van de Nederlandse missie.

Klaver noemde het ‘moeilijk voor te stellen dat er in het kabinet wel is gesproken over verlenging van de missie, en dat de burgerdoden daarbij niet zijn genoemd’. Gezien de belangstelling die de premier doorgaans heeft voor internationale politiek en veiligheid, is het volgens Klaver ook moeilijk voor te stellen dat hij zich niets herinnert van het bombardement.

‘Geen motief om te liegen’

Rutte ontkent stellig dat er een motief was om te liegen. “Er is geen sprake van een doofpot.” Het was kabinetsbeleid om tijdens een missie niets te zeggen over burgerdoden. “Er had dus nooit iets aan de Kamer gemeld kunnen worden over Hawija.” Er is volgens Rutte alleen een fout door toenmalig minister van defensie Hennis gemaakt, die had moeten zwijgen in plaats van tegen de Kamer te ontkennen dat er ooit burgerslachtoffers waren gevallen.

Rutte ziet ook geen enkele reden waarom hij destijds zou hebben moeten zwijgen over de burgerdoden. Het had, zegt hij, sowieso geen rol gespeeld bij het besluit de missie boven Irak te verlengen. “We wisten altijd dat het risico op burgerdoden bestond.”

Maar veel meer dan verwijzen naar een mogelijk motief konden Kamerleden uiteindelijk niet. Daarmee spitste het debat zich toe op het woord van Rutte tegen vermoedens van oppositieleden. De premier: “Het is aan de Kamer of u mij gelooft of niet. Zo niet, dan ga ik wat anders doen.”

Naast de mogelijkheid van toedekken probeerden oppositiepartijen Rutte te pakken op zijn geheugenverlies, dat volgens hen geveinsd is. De premier zegt zich niets te herinneren van mogelijke burgerslachtoffers, terwijl Hennis vermoedt dat zij hem dit wel verteld heeft. Wilders trok een vergelijking met ontbrekende herinneringen bij debatten over de memo’s over de dividendbelasting, de door Zijlstra verzonnen ontmoeting met Poetin, en de bonnetjesaffaire van Teeven en Opstelten.

Coalitiepartijen D66 en CU willen dat minister van defensie Ank Bijleveld een nieuw onderzoek naar het precieze aantal slachtoffers in Hawija instelt. Ook zij moest gisteravond opdraven nadat ze drie weken geleden bij een debat over Hawija zei dat andere ministeries, onder andere die van Rutte, destijds op de hoogte waren gesteld.

