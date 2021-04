Rutte: notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden openbaar

De notulen van de ministerraad waarin gesproken werd over de toeslagenaffaire worden maandag openbaar gemaakt. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte gezegd na afloop van de ministerraad. Het kabinet maakt daarmee een uitzondering op de regel dat de verslagen van het wekelijks kabinetsberaad strikt vertrouwelijk moeten blijven.

Het kabinet zou volgens een reconstructie waar RTL Nieuws deze week mee kwam, in november 2019 besloten hebben de Tweede Kamer niet alle informatie over het toeslagenschandaal toe te sturen waar zij om had gevraagd. De Kamer eist daar opheldering over en wil volgende week donderdag het reces onderbreken voor een debat over de kwestie.

Rutte noemt het besluit de betreffende notulen vrij te geven “uitzonderlijk”, en gaat ervan uit dat het eenmalig zal zijn. Het besluit is unaniem door de ministerraad genomen, benadrukt hij. Het besluit is unaniem door de ministerraad genomen, benadrukt hij. De stukken zullen in hun geheel openbaar worden, zonder dat delen onleesbaar worden gemaakt. Het gaat volgens de premier om “een pagina of dertig”.

De notulen zijn, behalve door direct betrokkenen bij de ministerraad, ook ingezien door de parlementaire ondervragingscommissie die zich eind vorig jaar over de toeslagenaffaire heeft gebogen. Oud-Kamerlid Chris van Dam (CDA) en zittend Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) hebben als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter toegang gehad tot de volledige verslagen. De overige commissieleden hebben samenvattingen gekregen.

Onduidelijk is nog wie de inhoud van de geheime notulen heeft gelekt. Het kabinet bespreekt maandag of daar melding van wordt gemaakt bij de Rijksrecherche. Mogelijk is sprake van een ambtsmisdrijf.

