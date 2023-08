Rutte IV moet nog even aan de bak – met urgent armoedebeleid

Het kabinet-Rutte IV mag dan behalve met vakantie ook nog eens demissionair zijn, het zal de komende weken urgente maatregelen moeten verzinnen tegen de stijgende armoede. Dat is de impliciete opdracht die het Centraal Planbureau (CPB) donderdag heeft neergelegd op de nu nog merendeels verlaten bureaus van de verantwoordelijke bewindslieden.

De boodschap is verpakt in een combinatie van vertrouwde, kale CPB-cijfers en een sociaal-maatschappelijke alarmbel die we minder gewend zijn van het planbureau. ‘Zonder nieuw beleid loopt de armoede op van 4,8 procent van de bevolking dit jaar tot 5,7 procent in 2024.’ Dat zijn 990.000 Nederlanders. ‘Onder kinderen stijgt het percentage dat in armoede leeft van 6,2 naar 7,0.’ Dat zijn er 230.000.

Voorzichtig verder vooruitkijkend, naar 2028 (het einde van een volgende kabinetsperiode), ziet het CPB de armoede gestaag doorstijgen, naar respectievelijk 6,1 procent (algemeen) en 8,0 procent (kinderen). Ook voor deze cijfers geldt het voorbehoud dat ze uitgaan van ongewijzigd beleid.

Rond deze Prinsjesdag is alles anders

Het CPB kwam donderdagochtend met zijn jaarlijkse augustusraming, een gezaghebbende economische basis onder de latere Prinsjesdag-stukken. Dit jaar verloopt dat Haagse proces anders dan anders, vanwege de val van het kabinet en de Tweede Kamerverkiezingen, ruim twee maanden na Prinsjesdag.

Tegen die achtergrond verwachten velen een zogeheten beleidsluwe begroting voor volgend jaar, zonder grootse ingrepen. In 2024 zou immers het eerste kabinet in het post-Rutte-tijdperk moeten aantreden. Dat wil het misschien over een andere boeg gooien.

Maar van beleidsluwte kan wat het CPB betreft geen sprake zijn. “Dit kabinet had het voornemen om de kinderarmoede binnen vier jaar te halveren”, zo roept CPB-directeur Pieter Hasekamp het coalitieakkoord van Rutte IV in herinnering. “De Tweede Kamer heeft opgeroepen iets te doen aan de koopkracht en het armoedeprobleem. Dus zou het verstandig zijn als het kabinet maatregelen neemt.”

Overigens onderstreept Hasekamp wel dat het armoedebeleid vorig jaar wel degelijk vruchten heeft afgeworpen: toen daalde de armoede fors, van 6,1 naar 4,7 procent van de bevolking. Dat was vooral te danken aan tijdelijke inkomenssteun, zoals de energietoeslag en de verhoging van onder meer de zorg- en huurtoeslagen. Ook dit jaar is het koopkrachtverlies (voor alle huishoudens gezamenlijk geraamd op -1,1 procent) het minst voor de lagere inkomens: -0,3 procent, tegen -2,2 procent voor de allerhoogste inkomens.

Maar de effecten van die tijdelijke maatregelen zijn volgend jaar weg. Zonder aanvullende maatregelen op Prinsjesdag daalt de koopkracht van de laagste inkomensgroepen in 2024 verder, met naar schatting -0,3 procent, terwijl die van de hoogste inkomens juist met 2,2 procent stijgt. “Het kabinet heeft nog steeds de gelegenheid om daar iets aan te doen”, zegt Hasekamp.

Overheidsuitgaven dreigen de pan uit te rijzen

Eventuele nieuwe maatregelen voor armoedebestrijding zullen geld kosten. Vanwege de stijgende rente is dat niet langer ‘gratis’ verkrijgbaar, dus zal het ergens anders in de begroting vandaan moeten komen. Want naast de armoede-waarschuwing klinkt er in de CPB-raming nog een andere alarmbel: de overheidsuitgaven rijzen de pan uit. Bij ongewijzigd beleid overschrijdt het begrotingstekort (nu nog een keurige 1,6 procent) in 2026 het toegestane eurozone-plafond van 3 procent van het nationaal inkomen.

Dat die cijfers er nu nog zo mooi uitzien, is schone schijn. Tientallen miljarden euro’s die Rutte IV heeft beloofd, onder meer voor defensie en fondsen voor klimaat- en stikstofbeleid, zijn namelijk (onbedoeld) niet uitgegeven. Dat komt vaak doordat er simpelweg geen arbeidskrachten zijn die iets met dat geld kunnen doen. Volgend jaar bereikt die zogeheten onderuitputting een hoogtepunt van bijna 15 miljard euro.

Dat roept de vraag op wat een volgend kabinet zou willen doen met de plannen van Rutte IV met het klimaat- en transitiefonds (35 miljard) en het stikstoffonds (24 miljard). Kunnen die miljardenpotten worden leeggeplukt voor ander beleid? “Voor zover er geen verplichtingen zijn aangegaan voor die fondsen, is die mogelijkheid er”, zegt Hasekamp daarover. “Een nieuw kabinet kan daar keuzes in maken. In plaats van subsidiëring kun je kijken naar mogelijkheden om te beprijzen of om regels te stellen.”

