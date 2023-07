Rutte IV: het kabinet dat zijn ambities nooit kon waarmaken

Rutte IV heeft zijn grote ambities nooit kunnen waarmaken. De meningsverschillen bleken nog net zo groot als in Rutte III, en de persoonlijke verhoudingen verzuurd.

Rutte IV was bij aanvang een kabinet van grote woorden en nog grotere ambities. ‘De laatste kans voor het politieke midden’, noemde toenmalig ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers het kabinet dat in januari 2022 op het bordes naast de koning stond. Rutte IV zou rechtzetten wat onder vorige kabinetten-Rutte was scheefgegroeid: de toeslagenaffaire, de gaswinningsproblematiek, de stikstofcrisis, de krapte op de woningmarkt, toenemende ongelijkheid.

Dat nieuwe kabinet kon nog beginnen met góed nieuws. Begin 2022 konden de coronamaatregelen snel afgebouwd worden, toen een nieuwe virusvariant minder ziekmakend bleek. Aan de nieuwe minister van volksgezondheid, Ernst Kuipers, de eer om de samenleving weer open te gooien.

Maar óók was al direct duidelijk dat het kabinet een verstandshuwelijk was. Van partijen die al vier jaar met elkaar hadden samengewerkt, en waar de chemie was uitgewerkt. Bovendien had de voortslepende formatie van 2021, waarin premier Mark Rutte tijdens het beruchte ‘functie-eldersdebat’ ternauwernood zijn positie redde, al diepe wonden geslagen in het onderlinge vertrouwen.

Het begin is gunstig: geld is bijna gratis

Rutte IV trad desondanks aan onder uitzonderlijk gunstige omstandigheden. Geld lenen was bijna gratis, waardoor het kabinet in de verleiding kwam om onderlinge meningsverschillen af te kopen met enorme geldbedragen. Om de stikstofcrisis te bestrijden kwam er een fonds van 25 miljard. De klimaatcrisis werd bestreden met 35 miljard. Ook was er een ‘nationaal groeifonds’ voor allerhande investeringen. Het kabinet wilde de armoede bestrijden, de infrastructuur verbeteren, 100.000 woningen per jaar bouwen, de arbeidsmarkt hervormen.

Maar geld lost niet alles op, bleek al snel. Het oplossen van de toeslagenaffaire, waar Rutte III over was gevallen, bleef stroperig gaan. En nog altijd duiken er documenten op waaruit blijkt dat de problemen diep zijn, en het vinden van oplossingen moeilijk. Groningen? Een parlementaire enquêtecommissie oordeelde dit jaar snoeihard over de gaswinning en de rol van de overheid hierin. Het kabinet kondigde aan het herstel en de versterking van huizen eindelijk vlot te trekken, nadat eerdere beloftes steevast vastliepen.

Bovendien kwamen er na de presentatie van het kabinet al snel wolkjes aan de heldere hemel, die zich zouden ontwikkelen tot een forse storm. Rusland viel Oekraïne binnen, een aanvalsoorlog op het Europese continent waarvan niemand dacht dat die nog mogelijk was. Plots was Rutte IV een oorlogskabinet, Rutte noemde de oorlog ‘ook onze oorlog’ en Europa stelde zich eensgezind op achter Oekraïne. Het kabinet trok van de ene op de andere dag miljarden extra uit voor defensie, en Nederland leverde zware wapens aan Oekraïne.

De oorlog leidde tot exploderende energieprijzen en een groeiende inflatie. Het leven werd plots fors duurder en honderdduizenden Nederlanders dreigden onder de armoedegrens te zakken. Het kabinet gaf, opnieuw, miljarden uit om de ergste armoede te voorkomen.

Splijtzwammen blijven etteren

Het riep de vraag op hoe lang het kabinet geld nog als smeermiddel kon blijven gebruiken. Een kabinet kan niet eeuwig geld uit blijven geven. Daarbij bleken de splijtzwammen van het vorige kabinet óók de splijtzwammen van dit kabinet. Op klimaat zette het kabinet stappen, mede door een toenemend besef bij VVD en CDA dat voortvarend klimaatbeleid nodig is. Een minister speciaal voor klimaat, D66’er Rob Jetten, kreeg de taak om Nederland om te vormen van achterloper tót voorloper op klimaatgebied.

Veel moeizamer verliep het stikstofdossier. Al in 2019 haalde de Raad van State het toenmalige stikstofbeleid onderuit, waarna Rutte III van crisisoverleg naar niet-standhoudende-maatregel rende. In Rutte IV bleken het stikstofprobleem én de hervorming van de landbouw onverminderd ingewikkeld. Stikstofminister Christianne van der Wal presenteerde vorig jaar juni een stikstofkaartje, waarop te zien was hoeveel stikstofuitstoot er in natuurgebieden teruggebracht moest worden. Veel boeren schrokken van de hoge percentages, en vreesden dat zij onteigend zouden worden. Al snel leidde dit tot wilde boerenprotesten, bedreigingen en snelwegbezettingen. Een speciale commissie onder leiding van Johan Remkes moest eraan te pas komen om de boel tot rust te brengen.

Met name de voormalige boerenpartij CDA voelde de pijn. De partij staat er al tijden slecht voor, en onder druk van de boerenprotesten besloot het CDA terug te onderhandelen. De halvering van de stikstofuitstoot in 2030 kon ook best in 2035, vond partijleider Wopke Hoekstra. Het leidde tot crisistaferelen, én voor het eerst de vraag of het kabinet dit zou kunnen overleven. D66 stond namelijk diametraal tegenover het CDA, als voorvechter van een stevig stikstofbeleid.

De hete stikstofaardappel wordt doorgeschoven

Zoals met meer moeilijke dossiers in dit kabinet, werd de hete stikstofaardappel doorgeschoven. Op z’n vroegst deze zomer zou er gepraat worden over de stikstofnorm. Maar recent bleek het CDA steeds minder behoefte te hebben aan die onderhandelingen. Door de grote overwinning van BBB bij de provinciale statenverkiezingen, kwam het stikstofbeleid al voor een deel de kant van Hoekstra op.

Maar hoe onverminderd explosief de landbouw was, bleek onlangs nog tijdens de onderhandelingen voor een landbouwakkoord. Als ‘zoet’ voor de boeren na het ‘zuur’ van het stikstofbeleid, zou het kabinet ‘perspectief’ bieden aan de boeren die wel door konden gaan. De aanvankelijke minister van landbouw, Henk Staghouwer (ChristenUnie) bleek niet opgewassen tegen deze taak. Hij stapte in september op. Remkes adviseerde de nieuwe minister, Piet Adema, om samen met de landbouwsector tot een akkoord te komen.

Adema ging aan de slag, er volgden lange overleggen, de laatste maanden tot diep in de nacht. Het mocht niet baten. Enkele weken geleden stapte de belangrijkste boerenorganisatie, LTO, uit het overleg. Adema moest zelf met perspectief komen, zonder de boeren.

Het uiteindelijke struikelblok: migratie

Maar terwijl het kabinet zich door het landbouw- en stikstofdossier worstelde, speelde op de achtergrond nóg een splijtzwam, één die het kabinet uiteindelijk fataal zou worden. Al in Rutte III waren migratie en asiel de moeilijkste onderwerpen om over tot overeenstemming te komen, en dat bleek in Rutte IV bepaald niet minder.

In de zomer van 2022 werd het kabinet overvallen door grote aantallen vluchtelingen in het aanmeldcentrum van Ter Apel. De opvang was daar dermate slecht geregeld, dat mensen in het gras moesten slapen en het Rode Kruis moest ingrijpen. Als oplossing kwam het kabinet met een ‘spreidingswet’ waarmee gemeenten gedwongen konden worden asielzoekers op te nemen.

Ook wilde het kabinet vluchtelingen laten wachten op gezinshereniging om de druk op de opvang te verminderen. Al gauw bleek die deal juridisch onhoudbaar. Voor D66 en ChristenUnie was het vanaf dat moment zonneklaar: volgende asielafspraken mochten niet door rechters onderuit gehaald worden.

Terwijl de spreidingswet maar niet in behandeling genomen werd, kwamen de coalitiepartijen verder ook nauwelijks tot elkaar. Rutte voelde steeds meer de hete adem van zijn leden in zijn nek. Al in november riepen VVD’ers op een congres hun partijleider op om met maatregelen te komen die de binnenkomst van asielzoekers zouden verminderen.

De grote ambities van het kabinet heeft het nooit te kunnen waarmaken

Begin dit jaar ging een aantal ministers, onder leiding van minister Dilan Yesilgöz van justitie praten over nieuwe maatregelen. Maar toen Rutte naar de smaak van de VVD’ers nog niet voldoende gedaan had, riepen zij in juni op een nieuw congres, samen met fractievoorzitter Sophie Hermans, op tot tempo. Vóór de zomer moest er een pakket liggen.

Alsof de druk nog niet hoog genoeg was, stelde de VVD deze week een nieuw ultimatum. Deze week moest de deal er liggen. Een harde eis van premier Mark Rutte zelf, dat de gezinshereniging beperkt moest worden, bleek vrijdagavond voor ChristenUnie en D66 een stap te ver.

De grote ambities die het kabinet bij de presentatie uitsprak, heeft het nooit te kunnen waarmaken. De meningsverschillen die zich tijdens Rutte III al aftekenden, bleken onverminderd groot. Ja, er werd na jaren onderhandelen en debat, een nieuwe pensioenwet aangenomen. En de eerste stappen om de arbeidsmarkt te hervormen zijn gezet, en Rutte en de koning boden historische excuses aan voor het slavernijverleden. Maar toeslagenouders, Groningers met beschadigde huizen en boeren verkeren nog altijd in onzekerheid.

De val van het kabinet stort ook de politiek in onzekere tijden, tijdens een oorlog en een klimaatcrisis. Alleen Ruttes eigen partij lijkt van de coalitiepartijen nu klaar voor verkiezingen. Vooral D66 en CDA staan er slecht voor, bovendien is het maar de vraag of Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra door zullen gaan als partijleider. Van de grote overwinnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, BBB, is het maar de vraag of die in staat is voor het najaar met een goede lijst voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen te komen. Na die verkiezingen lijkt een nieuw kabinet in de huidige samenstelling uitgesloten, zeker als Mark Rutte nog eens opgaat als VVD-leider. ‘Het politieke midden’ heeft zijn laatste kans niet gegrepen.

