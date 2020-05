Rutte houdt slag om de arm: versoepeling misschien later dan 1 juni

Premier Rutte heeft een extra waarschuwing afgegeven: het is nog lang niet zeker dat de restaurants, bioscopen, campings en kerken per 1 juni en 1 juli weer open kunnen. Eerst wil het kabinet van het RIVM horen of dat verantwoord is. Het definitieve besluit valt pas een week van tevoren. “Anders wordt het later dan 1 juni: twee weken, een maand. We gaan geen onnodige risico’s nemen”, zei de premier in de Tweede Kamer.

Veel nadrukkelijker dan bij de persconferentie eerder, hield het kabinet een slag om de arm. Rutte probeerde de hoge verwachtingen te temperen over de versoepeling. Dat heeft ook te maken met de druk die hij voelt vanuit zijn eigen coalitie. Voor VVD, CDA en D66 gaat de versoepeling nu al niet snel genoeg. Ze staan te trappelen om bedrijven en burgers meer ruimte te geven. De ChristenUnie aarzelt juist of de versoepeling al veilig kan.

VVD, CDA en D66 hebben veelzeggende wensen: er moeten méér bedrijven open dan het kabinet voorstelt, en eerder. Sportscholen zijn vergeten door het kabinet, vinden ze. De horeca moet het hele Pinksterweekend al de terrassen kunnen openen in plaats van alleen Tweede Pinksterdag. Rutte gaat het onderzoeken, zei hij donderdag in het wekelijkse Kamerdebat over corona. “Zelf vind ik het beter om pas de dag ná Pinksteren open te gaan”, probeerde hij nog.

Bekend is dat zowel de premier als coronaminister De Jonge lang hebben geaarzeld om een ‘routekaart’ te maken met beloftes over wat er allemaal weer mogelijk wordt in het land, deze zomer. Maar de ministers van financiën en economische zaken vinden dat het dringend tijd wordt om de economie te redden.

Brede politieke steun, maar het gaat mopperend

De politieke verdeeldheid binnen het kabinet over de keuze tussen economie en gezondheid is ook terug te zien in de Tweede Kamer. Daar is enerzijds brede politieke steun voor de versoepelingen, maar het gaat mopperend. Voor de ene fractie gaat het allemaal te snel, voor de andere juist niet snel genoeg.

GroenLinks en ook de SP vinden dat de versoepeling te vroeg komt. “Waarom niet een of twee weken gewacht?”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, die de gunstige cijfers over nieuwe besmettingen wil gebruiken om eerst een buffer op te bouwen tegen het virus. “Juist om de economie zo snel mogelijk te kunnen openen”. Ondernemers zullen zwaar teleurgesteld zijn als ze teruggefloten worden, hield hij het kabinet als schrikbeeld voor.

Daar tegenover staat Forum voor Democratie, dat het normale leven per direct wil hervatten, behalve voor ouderen en andere risicogroepen. Zij kunnen eigen winkeltijden, hoekjes in restaurants en coupés in het openbaar vervoer krijgen.

Rutte vaart nu zijn eigen koers

Veel kritiek klonk er bij diverse fracties dat de strategie van het kabinet niet duidelijk is. De Tweede Kamer wilde weten welke criteria het kabinet hanteert, nu het zelf beslissingen neemt over de verdere corona-aanpak. “Is de strategie: indammen en maximale controle? Maar waarom zou je dan toch de horeca openen?” wilde PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher weten. “Of is de strategie: het virus waart rond, we zullen ermee moeten leven?”

Premier Rutte kon niet meer wijzen naar de medische experts, zoals eerder. Hij vaart nu zijn eigen koers, zonder harde wetenschappelijke criteria bij de hand. Met alle kritiek uit de Kamer voelde hij zich als een kapitein die het schip in het midden probeert te houden. En het nooit goed doet. Hij verwees zelfs naar zijn voorganger, die vaak in dezelfde situatie zat. “Ik voel me een beetje als premier Balkenende”, zei Rutte. “Dan zal ik het wel goed doen”. Een grapje was het niet, eerder een diepe verzuchting.

