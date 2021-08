Rutte hoopt op een gebaar van links, maar over een fusie gaan ze nog altijd zelf

Uitputtende gesprekken tussen VVD en D66 hebben nog niet geleid tot een beslissing hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Maar iets van een richting wordt wel zichtbaar. De optie met PvdA en GroenLinks aan boord komt steeds nadrukkelijker in beeld.

Er is volgens Rutte ‘iets meer tijd nodig’, zei hij donderdag na urenlang overleg met D66-leider Sigrid Kaag en hun beider onderhandelingsteams. Onder leiding van informateur Hamer beleefden Rutte en Kaag hun eerste echte confrontatie over het ‘wie met wie’. Wat er is uitgewisseld willen de twee niet zeggen, behalve dat het wederom goede gesprekken waren.

Bezwaren klinken minder stellig

Beweging begint er wel te komen. De VVD wil enerzijds nog steeds niet met PvdA en GroenLinks tegelijk in een kabinet. De vrees van de VVD is dat de linkse partijen zowel in de formatie als later in een een coalitie ‘om en om’ dwars kunnen gaan liggen. Dat maakt volgens demissionair premier Rutte een kabinet te instabiel.

Toch klinken de bezwaren tegen samenwerken met links bij de VVD minder stellig dan eerst. De VVD-fractie wil inmiddels ‘luisteren’ of de linkse partijen zelf een oplossing weten.

De eerste voorzichtige toenadering is daarmee een feit. De komende dagen moet blijken of er genoeg vertrouwen is tussen links en de VVD, en ook of het CDA bereid is aan deze optie mee te doen. Omdat de twee linkse partijen zelf volhouden dat zij alleen sámen naar de formatie komen, is een kabinet met slechts één linkse partij geen reële optie meer. Ook de VVD lijkt zich met die realiteit te hebben verzoend.

Als duo onderhandelen

PvdA en GroenLinks zijn al bezig na te denken over nauwere samenwerking in en na de formatie. Het is mogelijk dat zij één gezamenlijk onderhandelingsteam naar voren schuiven, mochten PvdA en GroenLinks mee gaan doen aan de kabinetsformatie, bevestigen de partijen. Maar daarover is nog niets besloten. Fractievoorzitters Lillianne Ploumen en Jesse Klaver zouden dan als duo onderhandelen, zonder hun huidige secondanten.

Het kan een gebaar zijn richting VVD en CDA. Door met één team te komen zouden de linkse partijen genoegen nemen met een relatief kleinere plek aan tafel, ten opzichte van het andere onderhandelingsteam. Ook hoeven VVD en CDA dan niet bang te zijn voor linkse wensen die zich opstapelen.

Fusie wordt geen aanbod in de formatie

Het gonst op het Binnenhof zelfs van de geruchten dat PvdA en GroenLinks nog verder willen gaan. Zij zouden hun fracties in de Tweede Kamer in elkaar willen schuiven als oplossing voor de formatie. De twee partijen ontkennen dat er een fusie op stapel is op korte termijn. Over samenwerken tussen fracties wordt wel druk overlegd.

“Maar daar zijn we sowieso mee bezig, het staat helemaal los van de formatie”, aldus een woordvoerder van GroenLinks. Bij de PvdA klinkt ergernis: “We werken samen als we dat zelf willen en niet om naar de pijpen van andere partijen te dansen”. Een fusie wordt geen aanbod in de formatie, bezweert die partij.

Informateur Mariëtte Hamer praat waarschijnlijk vrijdag verder met VVD en D66. De verwachting is dat zij volgende week een conclusie presenteert, gevolgd door een debat in de Tweede Kamer.

