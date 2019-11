Rutte: Het zijn moeilijke weken en er komen nog moeilijke weken aan

“De pijn zit in de beelden van het Malieveld.” Premier Rutte erkent dat het ‘pittige en moeilijke’ weken zijn voor het kabinet, voor alle Nederlanders, dus ook voor hem. Dat er mensen naar het Malieveld moeten komen, bouwers, boeren, leraren, maakt het zwaar. “Zij zijn de reden dat wij de politiek in zijn gegaan. Als wij er niet in slagen er voor hen te zijn, doen we iets fout”, aldus Rutte, zaterdag op het VVD-congres in Arnhem.

De premier vroeg de leden van zijn partij hier ‘bij stil te staan’ en niet ‘als vrolijke mensen hier over heen te stappen’. Het gaat volgens Rutte niet om slechte peilingen, om wat CDA of D66 ervan vinden of wat de VVD in de stikstofcrisis heeft moeten inleveren. “Mensen willen oplossingen. Foute besluiten zijn soms onvermijdelijk, geen besluiten nemen is onvergeeflijk. We zullen nooit weglopen.”

‘Rechters stellen zich te creatief op’

De VVD neemt op het halfjaarlijkse ledenfestival tijd voor reflectie. Daarbij hoort erkenning van gemaakte fouten. Zo geeft VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff eerder op de ochtend critici gelijk die vinden dat het kabinet eerder plannen had moeten maken om de stikstofcrisis aan te pakken. “Terecht, we hadden er meer rekening mee moeten houden”, zei Dijkhoff tegen de zaal vol leden. “De kwestie speelt al jaren. Dan moet je een back-upplan klaar hebben liggen”, aldus Dijkhoff over de negatieve uitspraak van de Raad van State dit voorjaar.

Dijkhoff wil net als partijleider Rutte niet weglopen voor de problemen waar het kabinet zich nu voor gesteld ziet. “Je kunt er van alles van vinden, maar wij moeten ermee dealen.” Ook al vindt hij het soms ‘bloedirritant’ dat mensen naar de rechter stappen om hun gelijk te halen, en dat rechters zich ‘te creatief en te breed opstellen’, het is volgens Dijkhoff ook een ‘mooi principe’ dat ieder individu dat in vrijheid kan doen.

Op dergelijke momenten is besturen volgens de VVD-fractievoorzitter ‘het lastigst’, als er kans is dat leden opzeggen en de VVD in de media door de mangel gaat. “Heel vervelend, maar dat is er nu aan de hand.” Volgens Dijkhoff kan de partij juist nu het meeste verschil maken, en is ‘de verantwoordelijkheid het grootst’.

‘Ik ben niet helemaal 100’

Daarmee legt Dijkhoff een ander accent dan partijleider en fractievoorzitter Gert Jan Segers van de ChristenUnie, die op dezelfde dag een congres houdt. Volgens Segers is de coalitie niet langer heilig, Dijkhoff beaamt dat ze het binnen de coalitie niet eens zijn over de stikstofaanpak, maar “vooruitgang boek je door het beste uit alle partijen te halen”.

Dijkhoff mengde in zijn toespraak op het congres zijn erkenning van de ‘roerige tijden’ met peptalk. Want de leden van de VVD zien niet altijd meer waar de partij heen wil, zo blijkt zaterdag in de zalen van het congrescentrum van Papendal. De klassieke VVD-thema’s zijn op de schop genomen. Het afscheid van ‘liberaal troetelkind’ de maximumsnelheid van 130 zorgt niet eens voor de meeste pijn, al doet een enkel T-shirt met ‘Ik ben niet helemaal 100’ anders vermoeden.

Vragen over stikstof Dat is de stikstofproblematiek, vroeger alleen iets voor de scheikundeles, nu kopzorg nummer 1 in de politiek. In een uitpuilende zaal zonder zuurstof verweert VVD-Kamerlid Mark Harbers met collega’s zich tegen een spervuur van vragen. De vanzelfsprekende: “Komen er nog meer lijken uit de kast? Ik had vijf maanden geleden nog niet van stikstof gehoord.” (raadslid Hawre Rahimi uit Weesp) “Waarom hebben we zoveel postzegelnatuur?” ( Gerda Jolink uit Brummen) De praktische: “Waarom mogen de boeren hun extra stikstofruimte niet verhuren?” (meerdere leden) En de onverwachte: “Kunnen we vliegveld Lelystad niet sluiten? Want daar lijden ondernemers en boeren ook onder.” (VVD-lid uit West Friesland)

De meeste VVD’ers in Papendal zijn nog bereid Den Haag te volgen, maar voelen zich soms wel belaagd. “Ik krijg in het dorp steeds meer vragen om het VVD-beleid uit te leggen. Bij ons wonen veel kleine ondernemers, ook agrarische”, zegt de 16-jarige Ralph Boltjes uit Ophemert, jeugdbestuurder bij het waterschap Rivierenland. “Zijn wij ineens links?”, vraagt Karen Voshol, gemeenteraadslid uit Houten. “Nee natuurlijk, maar we moeten wel met oplossingen komen.” “De kiezer wordt onderschat”, zegt Sten Nouwens, oud-raadslid uit Neerijnen.

De VVD moet volgens hem terug op het goede spoor, luisteren naar de goede mensen en geen ‘contact zoeken om het contact.’ Over het kabinet: “Waar zit de grens, waar trek je de stekker eruit? Die vraagt leeft bij onze leden.” Zoals Rutte het ook de zaal voorhoudt: “Het zijn moeilijke weken. En er komen nog moeilijke weken aan.”

