Rutte geeft toe: Ja, ik heb te weinig gedaan voor Groningen

Met die woorden ‘reflecteert’ de minister-president op de kritiek van de enquêtecommissie in het rapport over de gaswinning in Groningen. In het debat in de Tweede Kamer erkent hij ook dat hij na zijn excuses in 2019 het verschil niet kon maken bij de afhandeling van schade en herstel na de aardbevingen, zoals de enquêtecommissie in zijn rapport constateerde.

“Mijn interventies hebben niet altijd het gewenste resultaat opgeleverd.” Wat die interventies dan precies waren, een vraag van het Kamerlid Alexander Kops (PVV), kan hij niet precies vertellen. “Het is niet zo dat ik in mijn eentje kan zeggen: we gaan het allemaal anders doen, zo werkt het niet.”

Rutte noemt ook wat wél goed is gegaan in de jaren sinds 2012, toen in Huizinge de zwaarste aardbeving plaatsvond. Zo kreeg de Nam niet langer een rol bij de afwikkeling van de schade en besloot het kabinet in 2018 de gaswinning op termijn helemaal stop te zetten. Toen dat bekend werd, besloot het kabinet vervolgens de versterkingsoperatie aan huizen te pauzeren, wat achteraf een foute beslissing bleek te zijn.

‘Dan waren we verder geweest dan we nu zijn’

Het duurt enkele uren voordat Rutte dit ruiterlijk toegeeft. Kamerleden willen van hem ook horen dat het kabinet een grote fout maakte om de gaswinning in 2013 zelfs te verhogen, ondanks de kans op aardbevingen. Maar de premier gaf geen krimp en legde de schuld bij de ambtenaren van Economische Zaken die een rapport hierover niet met hun minister deelden. Het debat verzandt daarop in een welles-nietesdiscussie, met veel technische details, waarbij twee keer werd geschorst om feiten boven tafel te halen.

Pas toen de premier zijn eigen rol in het hele proces sinds 2012 in beschouwing nam, kwamen de excuses. Hij had meer moeten doen als kabinetsleider, gaf hij toe. “Dan waren we verder geweest dan we nu zijn.” Het nieuwe Kamerlid Eline Vedder (CDA) vond de reactie ‘nogal technocratisch’.

Ook Mirjam Bikker (CU) vroeg Rutte zijn schild te laten zaken en meer emotie te tonen. “Ik voel niet dat hij de scheefgroei tot in zijn tenen voelt.” Waarop de premier antwoordde niet iemand te zijn die snel zijn tranen laat zien. “Maar het heeft mij diep geraakt. Ik doe dit werk 24 uur per dag. het gaat onder je huid zitten.”

De premier belooft vanaf nu alles op alles te zetten om ‘recht te doen aan de Groningers’. Hij gaat er in het kabinet nog strakker op zitten. Of hij daarmee het vertrouwen kan terugwinnen van de Groningers, wilde Christine Theunissen (Partij voor de Dieren) weten. Rutte: “Ik ga niet aan Groningers vragen mij te vertrouwen. Ik kan alleen aangeven wat ik wil. Ik hoop dat het op termijn iets van vertrouwen terug te winnen.”

Lees ook:

Oppositie verwijt coalitie dat ze Rutte uit de wind willen houden

Ondanks verwoede pogingen van de oppositie weigeren de coalitiepartijen vooralsnog een oordeel te vellen over de rol van premier Mark Rutte bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen.