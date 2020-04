Rutte gaat mensen teleurstellen: versoepeling zit er voorlopig niet in

Tussen hoop en vrees: mogen we open of niet?

In veel sectoren wordt reikhalzend uitgekeken naar de tijd dat er weer gewerkt kan worden. Maar of dat na vanavond al kan? Daar rekent bijna niemand op.

Ze vreest met grote vreze, Bianca Sibum van Bianca’s Eetcafé in Haaksbergen. Ze verwacht dat premier Rutte vanavond geen goed nieuws brengt. “Ik vind het zenuwslopend. En ik heb een donkerbruin vermoeden dat er nog een maand bijkomt waarin we dicht moeten blijven. Maar ik hoop dat hij zegt dat het meer los kan worden gelaten, dat hij een beroep doet op eigen verantwoordelijkheid. Ik weet wel dat het geen haalbare kaart is, maar ik hoop het heel erg. In een dorp als Haaksbergen is enorm behoefte aan een café.”

Voor Sibum zelf wordt het ook steeds lastiger om het hoofd boven water te houden: “Ik doe er van donderdag tot zondag een klein beetje catering bij, al is de concurrentie moordend. En laten we eerlijk zijn: horeca kan gewoon niet op anderhalve meter. Dit moet geen drie maanden meer aanhouden, anders is het voor mij voorbij.”

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten ‘te hopen’ dat er een versoepeling komt voor de horeca. “Als we afgaan op de uitingen tijdens de persconferenties van de afgelopen week en de woorden die de minister-president daarover heeft gezegd”, zegt KHN, “dan zullen de maatregelen maar zeer beperkt versoepeld worden en de vraag is of dit dan ook gaat gelden voor de horeca.”

“Ik denk niet dat er al meteen met volle kracht gewerkt gaat worden”, zegt tandarts Jan Willem Smid uit Assen. “Ik verwacht wel dat het na de 27ste mondjesmaat van start gaat. Met restricties dus. Zo moeten we tussen de ene en de andere afspraak een reinigingspauze van tussen de 30 en de 45 minuten inlassen. Dan kunnen we de behandelkamer reinigen en zorgen we dat patiënten zo min mogelijk contact met elkaar hebben. Ik denk dat we de eerste drie, vier weken dat we weer opstarten nodig zullen hebben om uitgestelde behandelingen in te halen.”

Als het al mag, tenminste, want als het kabinet vanavond vertelt dat de huidige maatregelen voorlopig nog van kracht blijven, begrijpt Smid dat heel goed: “Wij zijn een beroepsgroep die uiterst zorgvuldig te werk moet gaan om besmetting van zowel de patiënt als de tandarts tot een minimum te beperken.” Mocht de rem er nog even op blijven, dan zal het economisch lastig worden. “Ik ben nu de 50 gepasseerd, het is voor mij nog te doen. Maar ik zou niet graag in de schoenen van een jonge collega staan die net in zijn praktijk heeft geïnvesteerd.”

Branchevereniging KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, wil nog niet reageren en laat weten eerst de persconferentie van vanavond af te wachten.

“Ik verwacht dat het nog langer gaat duren”, zegt de Alkmaarse kapper Rob Beenken (75). “Dat het alles bij elkaar nog zeker een jaar gaat duren. Misschien is het voor kappers ook nog wel logisch om langer op slot te blijven. Je bent natuurlijk wel erg close met dit beroep.”

Beenken runt samen met zijn vrouw Anita een winkel in de Hekelstraat: Jubar kleding en haar, een begrip in de stad waar nu ook even geen kaasmarkt is. Beenken: “Wij liggen precies op de route van de mensen die van de kaasmarkt af komen. Dat levert ons een groot inkomen op. Het is allemaal heel vervelend.”

Mocht Rutte de kappers morgen nog een poosje aan banden leggen, dan vreest ‘kapper Rob’ , zoals hij in de stad bekend staat, het ergste. “Ik zie het heel somber in. Ik was de laatste jaren al aan het afbouwen als kapper, dus ik heb geen reserves. Als het zo doorgaat zijn we failliet en is ook dat kleine kapsalonnetje van mij kapot.”

Gonny Eussen van kappersbranchevereniging Anko durft niet al te veel vooruit te lopen op wat Rutte vanavond gaat zeggen. “Ik heb geen flauw idee, het is afwachten. Wij zijn wel een van de branches waar ze over nadenken. In ieder geval hebben we een protocol gemaakt die het werken veiliger maakt.”

De kappers zijn blij met de staatssteun waarop ze een beroep kunnen doen. “Maar het moet niet veel langer meer duren. Exacte cijfers hebben we nog niet, maar onze branche telt veel kleine ondernemers die het water aan de lippen staat.”