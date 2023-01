Rutte en Macron ‘vergaand eens’ over migratie

De Franse president Emmanuel Macron en premier Mark Rutte vinden onder meer dat afgewezen asielzoekers sneller moeten terugkeren. Na een kort gesprek verwoordden ze maandag hun vergaande overeenstemming over Europese maatregelen in de asielcrisis.

Volgens Macron staat de Europese ‘waarde’ van recht op asiel momenteel onder druk. “Het asielbeleid wordt misbruikt door smokkelaars. We moeten het systeem efficiënter maken.” Hij pleit daarom voor beter terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers. Ook de Europese buitengrenzen moeten volgens Macron beter worden beschermd.

Daarmee schaart de Franse president zich achter een aantal van de ‘goede voorstellen’ die Nederland vorige week deed. Ter voorbereiding op een EU-top, over anderhalve week, pleitte premier Rutte in een brief aan andere lidstaten onder meer voor stevigere buitengrenzen en een eerlijke verdeling van asielzoekers. Daarnaast moet het Dublinakkoord volgens hem beter worden nageleefd. Dat schrijft voor dat het land waar een asielzoeker aankomt, de procedure in behandeling moet nemen. Momenteel gebeurt dat nauwelijks.

Voorafgaand aan de EU-top op 9 februari probeert Rutte steun te verzamelen bij zijn Europese collega’s. Het gesprek met Macron heeft een mogelijke oplossing dichterbij gebracht, stelde de premier na afloop van het gesprek. “We zijn vanavond samen tot de conclusie gekomen dat we op één lijn zitten.” Toch is voor echte oplossingen meer tijd nodig, erkende Rutte. Hij verwacht dat op z’n vroegst in maart, bij de volgende bijeenkomst van EU-regeringsleiders, de eerste knopen worden doorgehakt.

Indonesische rijsttafel

Rutte en Macron spraken ook over de Europese ‘concurrentiekracht’ na het groene miljardenplan dat de Verenigde Staten recent presenteerden. EU-lidstaten maken zich zorgen dat die subsidies ervoor zorgen dat bedrijven wegtrekken naar Amerika. “We moeten samen werken aan een krachtig Europees antwoord”, sprak Macron. Daarvoor moet Brussel volgens de twee regeringsleiders eerst bestaande fondsen gebruiken. “Daarna zullen we zien of we meer geld nodig hebben.”

De Franse en Nederlandse kabinetsleiders benadrukten maandagavond hun goede band. De relatie met Frankrijk was altijd goed, zei Rutte, “maar sinds Emmanuel Macron president van Frankrijk werd, is die alleen maar versterkt”. Na afloop van het formele gesprek, nam Rutte zijn Franse collega mee uit eten – een traditie. Daarvoor had de Nederlandse premier maandagavond het Indonesische De Poentjak gereserveerd, op loopafstand van het Torentje. “We gaan dadelijk lekker eten”, lachte Rutte. “Ik heb hem zelfs kunnen verleiden tot een Indische rijsttafel. Daar zie ik enorm naar uit.”

