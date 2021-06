Rutte en Kaag hebben helemaal geen tijd om de aanzet tot een regeerakkoord te schrijven

“Joe, ik ben er weer hoor!” Dit ene zinnetje van Mark Rutte tijdens het formatiedebat woensdag staat symbool voor het herwonnen zelfvertrouwen van de demissionair premier. De fractieleider van de VVD is tijdens het betoog van SP-leider Lilian Marijnissen even de plenaire zaal uit gelopen om op de gang een kopje koffie te pakken. Verscheidene Kamerleden kijken verstoord op als Ruttes bulderende gelach doordringt tot in de zaal. Even later staat hij in de deuropening achterin, met een handgebaar naar een geërgerde Marijnissen, zijn mondkapje nog op de kin: “Ben er weer!”

Het optimisme van Rutte

Ruttes goede humeur is niet afgedwongen door informateur Mariëtte Hamer, die weer ‘wat vrolijkheid’ in de formatie terug wil zien. Honderd dagen na de verkiezingen weet de VVD-leider dat de grootste hindernissen voor zijn vierde kabinet zijn weggenomen. Ook politiek gezien ‘is hij er weer’. Het uit zich in scherpe, zelfbewuste antwoorden richting Kamerleden van de oppositie, waar hij twee maanden geleden nog door het stof moest in de ‘nacht van Rutte’. Toen zag hij met een motie van afkeuring aan de broek de zon opkomen.

De demissionair premier zal zijn optimisme nodig hebben. Met D66-leider Sigrid Kaag moet hij in ruim drie weken een stuk zien te produceren. In de cryptische omschrijving van Kaag: “Een aanzet tot een uitwerking van oplossingen voor de hoofdlijnen die gegeven zijn”. Die zeven hoofdlijnen staan in het eindverslag van informateur Hamer, een document met bijlagen van meer dan honderd pagina’s. Plus niet te vergeten de thema’s die zo urgent zijn dat ze niet kunnen wachten op een volgend kabinet.

De sneer van Geert Wilders

In de grondigheid van Hamers opsomming schuilt voor Rutte en Kaag een probleem. Zelfs het prioriteitenlijstje is te lang voor een paar weken. En dan moet het duo de harde politieke keuzes nog maken, op zo’n manier dat minstens twee partijen uit het rijtje CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zich welkom voelen aan de onderhandelingstafel, half augustus.

In het debat over Hamers verslag geeft Kaag onbedoeld een inkijkje in een ander praktisch probleem: tijdgebrek. PVV-leider Wilders sneert tegen haar dat ze het milieuvervuilende regeringsvliegtuig pakte naar Luxemburg, waar ze de Raad van ministers van buitenlandse zaken moest bijwonen. “Waarom niet de trein?”

Kaags verklaring is haar overvolle agenda, “in dit geval van iemand die twee ministeriële banen doet, die partijleider is en nu ook hier is. En voor fietsen ben ik niet fit genoeg.” Sinds VVD-bewindspersoon Van ’t Wout overspannen raakte en Stef Blok hem verving, doet Kaag op Buitenlandse Zaken alle portefeuilles.

Op vakantie met de ‘aanzet tot de aanzet tot een uitwerking van de oplossingen’

Wie de agenda’s van Rutte en Kaag naast elkaar legt, ziet waar de schoen wringt. Als Rutte net terug is uit Brussel van de Europese top, neemt Kaag begin volgende week weer het regeringsvliegtuig naar de G20 in Italië. En passant zal ze misschien het overleg van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat meepakken. De week erna mee op staatsbezoek en de week daarna weer naar Brussel.

Op Ruttes to-do-lijst staat het begrotingsoverleg voor Prinsjesdag, de aanpak van stikstof en klimaat en de nog altijd niet opgeloste ellende van de toeslagouders. En dan blijft het ondertussen duimen dat de deltavariant van het virus Nederland in de zomer niet al te hard treft.

De laatste week van juli willen Kaag en Rutte, net als alle bewindslieden, even op vakantie, tot half augustus. Maar in hun koffer zit dan waarschijnlijk de ‘aanzet tot de aanzet tot een uitwerking van de oplossingen’ waar Nederland zo naar uitziet.

