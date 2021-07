Rutte en De Jonge door het stof: ‘We hebben een inschattingsfout gemaakt’

Het kabinet heeft onderschat hoe snel de deltavariant om zich heen kon grijpen nadat de coronamaatregelen grotendeels werden losgelaten. Dat erkennen demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. “Er is een inschattingsfout gemaakt", zei Rutte maandagmiddag. “Daar balen we van. Excuus daarvoor.” Ook journalisten hebben excuses ontvangen. Toen zij de premier en De Jonge tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag kritisch bevroegen over een gebrek aan urgentie bij het kabinet, gaven de bewindspersonen amper thuis. “Dat was geen goede persconferentie", aldus Rutte. “U vroeg terecht om reflectie van ons. Onterecht dat wij het niet gaven.”

Afgelopen vrijdag lastte het kabinet op stel en sprong een persconferentie in vanwege de explosief stijgende coronabesmettingen. Er waren nieuwe maatregelen nodig. Horecazaken moesten weer om middernacht dicht, popelende festivalorganisatoren hoorden opnieuw dat ze niet van start mochten en nachtclubs en discotheken sloten na twee weken wederom de deuren. Mensen, laat je alsjeblieft inenten, was de boodschap. Maar kritisch op de eigen rol waren de bewindspersonen allerminst. “Ik vind het heel ingewikkeld als je middenin die film zit, om dat allemaal te evalueren", verzuchtte Rutte toen hem gevraagd werd naar het gevoel van urgentie vanuit het kabinet. Op grond van alle cijfers kon hij alleen maar zeggen dat het “een verstandig besluit was” om op 26 juni de maatregelen grotendeels los te laten.

“Ik constateer dat jullie heel erg bezig zijn met ‘oeh, waar zouden we de schuld neer kunnen leggen of waar zou je misschien allemaal spijt van kunnen hebben?”, snauwde De Jonge journalisten tijdens de persconferentie ook toe. Vergeet ook niet dat 26 juni helemaal niet zo kort geleden was, hield hij ze voor. “De hele film was toen dat alle cijfers gierend aan het dalen waren.” En: “Als we toen, twee weken geleden, hier zouden hebben gestaan en hadden gezegd ‘ja we zien wel dat de cijfers supergoed gaan en toch houden we de maatregelen even zoals ze zijn’, dan had u toch gezegd: waar zijn we nou toch mee bezig?”

Het kwam de twee op veel kritiek te staan. “Ik begrijp niet waarom Rutte en De Jonge niet gewoon sorry hebben gezegd tijdens de persconferentie", schreef IC-arts Diederik Gommers zondag op Instagram. “Het ‘Sorry, dat was niet allemaal heel handig, we gaan het opnieuw met zijn allen aanpakken’, dat mogen ze eigenlijk nog wel even zeggen. Dat is echt nodig”, zei ook gedragswetenschapper Reint Jan Renes na de persconferentie in ‘Nieuwsuur’.

Die aanzwellende kritiek, maar ook het aankomende Kamerdebat en de forse stijging van positieve tests dit weekend - zaterdag met ruim 10.000 stuks, zondag met ruim 9300 -, maken dat de defensieve, halsstarrige houding van het kabinet onhoudbaar is geworden. “Wat aanvaardbaar leek, heeft niet goed uitgepakt. Wat we dachten dat kon, bleek in de praktijk toch niet te kunnen", zegt Rutte nu. De Jonge vult aan dat “we het gedrag gewoon niet hebben ingeschat". De persconferentie is in de haast ook niet goed voorbereid, verklaart Rutte ook.

