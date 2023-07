Rutte dreigt met val kabinet vanwege migratiedeal

Het knettert in de coalitie. De vier partijen zijn het niet eens over een door de VVD voorgestelde inperking van het recht op gezinshereniging voor asielzoekers. Volgens sommige bronnen zou premier Mark Rutte woensdagavond hoogstpersoonlijk een onverwachte eis op tafel hebben gelegd waar D66 en ChristenUnie onmogelijk mee akkoord kunnen gaan. Volgens de VVD ligt die al maanden op tafel.

Al maanden onderhandelen bewindspersonen van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie onder leiding van VVD-minister Dilan Yesilgöz over een deal die het aantal migranten, en dan met name asielzoekers, flink moet beperken. Die deal zou zo goed als rond zijn geweest, tot een overleg woensdagavond.

De premier kwam toen ineens met een lijst met te nemen maatregelen. Onderdeel van die lijst was een inperking van gezinshereniging. Ook zouden maandelijks maximaal 200 gezinsleden van vluchtelingen om bijzondere redenen alsnog asiel kunnen krijgen, met een wachttermijn van twee jaar. Volgens de VVD is deze laatste maatregel een versoepeling, maar de andere partijen zien het als een verzwaring.

Veel ergernis over machtsspel van Rutte

Daarbij is er veel ongemak en ergernis over het machtsspel dat Rutte gespeeld zou hebben. Hij zou gezegd hebben dat hij de beperking van gezinshereniging desnoods in stemming zou gaan brengen in de ministerraad, vrijdag. Het is een ongebruikelijke manier van werken, omdat de ministerraad altijd tot overeenstemming dient te komen. Een stemming over zo‘n gevoelig onderwerp als asiel zou onherroepelijk leiden tot de val van het kabinet.

De VVD weerspreekt deze versie van de geschiedenis. Al maandenlang zou duidelijk zijn dat in een migratiedeal ook beperking van gezinshereniging zou moeten zitten.

De sfeer is slecht en de onderlinge verhoudingen verzuurd, dat is duidelijk. Donderdagavond praten Rutte, de vicepremiers, en de delegatie die al maanden over de migratiedeal onderhandelt, opnieuw. Betrokkenen zijn pessimistisch over de kansen dat dit overleg tot een compromis zal leiden.

Vrees dat de premier doelbewust aanstuurt op een val

Er lijkt geen scenario mogelijk waarin ChristenUnie en D66 akkoord gaan met de beperkingen op gezinshereniging die de VVD nu wil. De premier moet dat voorstel intrekken, valt daar te horen. De migratiedeal zou al veel plannen bevatten waar vooral de achterbannen van CDA en VVD enthousiast over zullen zijn.

Dat de beperking op gezinshereniging alleen zou gaan gelden voor oorlogsvluchtelingen maakt duidelijk dat er in ieder geval een onderscheid in staat tussen verschillende typen vluchtelingen, een wens van CDA en VVD. Verder zouden verblijfsvergunningen voor asielzoekers korter gaan gelden en zou het recht op gezinshereniging al aan banden worden gelegd om misbruik te voorkomen.

Bronnen bij ChristenUnie en D66 vrezen dat de premier doelbewust aanstuurt op een val. Het zou ook kunnen dat hij zijn eigen VVD-fractie voor het blok wil zetten. Wil die liever het kabinet laten vallen dan akkoord gaan met een migratiedeal die misschien niet alles bevat waar ze op hoopten, maar dan zeker toch wel veel?

Van der Burg onverminderd optimistisch

Een interessante speler is het CDA. Die partij heeft gezien de peilingen het meest te verliezen bij nieuwe verkiezingen. De woensdag aanwezige bewindspersonen van die partij zouden geschrokken zijn van de onverzettelijkheid van hun coalitiepartners en hebben aangedrongen op een adempauze.

Dat laatste wil de VVD echter pertinent niet. In zijn rol als partijleider beloofde Mark Rutte zijn leden een migratiedeal voor de zomer. Dat is nu. Bovendien heeft het geen zin om nog langer door te praten, zegt de VVD-fractie. De stellingen zijn duidelijk.

De bewindspersoon die het asielbeleid uitvoert, blijft ondertussen onverminderd optimistisch. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) zei donderdag in de wandelgangen van de Tweede Kamer tegen iedereen die het wilde horen dat er na het weekend echt nog wel een kabinet in het zadel zit.

Aantal asielaanvragen loopt achter op prognose De komst van het aantal asielzoekers houdt tot nu toe gelijke tred met vorig jaar. De eerste zes maanden vroegen bij de Immigratiedienst (IND) circa 20.000 mensen om asiel of om gezinshereniging. Dat is evenveel als een jaar eerder, blijkt uit cijfers die de overheid wekelijks publiceert. Het aantal asielaanvragen ligt zodoende ver achter op prognoses die in april werden gedeeld. Circa 70.000 mensen zouden dit jaar om asiel of nareis vragen, verwachtte de regering toen. Dat zou een toename van 30 procent zijn ten opzichte van vorig jaar, toen er al relatief veel mensen asiel aanvroegen in Nederland. Die 70.000 werd al snel een belangrijk getal in de discussie over asielmigratie. Nederland is niet berekend op zoveel asielmigranten, aldus verschillende politieke partijen. Hoewel de traditioneel ‘drukke’ zomermaanden als veel asielmigranten vluchten, nog voor de boeg liggen, lijkt de prognose die in april werd gedeeld irreëel. Trouw / Johan van Heerde

