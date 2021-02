Rutte: Dit kabinet maakt geen excuses voor de slavenhandel

Dat zei premier Mark Rutte vrijdag. Hij benadrukt dat hij alle begrip heeft voor de wens dat er excuses komen en ook ‘respect’ voor de steden die wel overwegen om als stadsbestuur excuses te maken. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlanders met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond excuses voor de slavernij van de Nederlandse overheid heel belangrijk vindt.

Het kabinet heeft hierover gesproken, zei Rutte, en verwerpt slavernij volledig. Toch is besloten nu geen excuses aan te bieden, mede vanwege “het risico dat een debat hierover juist de tegenstellingen in Nederland aanjaagt”.

Ook heeft hij er ‘als historicus’ moeite mee excuses te maken voor iets wat 150 jaar geleden is gebeurd. “Wie ben ik om nu de morele vinger te heffen naar voorgangers als Schimmelpenninck of Thorbecke?” In Nederland was toen ook geen democratie, maar een autocratisch bestuurd land. Rutte: “Het gros van de Nederlanders had niets te zeggen.”

Diezelfde aarzeling had de premier overigens ook toen het ging over excuses vanwege de Jodenvervolging. Toch is dat vorig jaar wel gebeurd. “75 jaar is toch minder lang lang geleden dan de slavernij”.

Lees ook:

Nederlanders vinden slavernijverleden ernstig, maar achten excuses niet op zijn plaats

Nederlanders vinden in meerderheid het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden niet nodig.