Rutte bij begin Oekraïnedebat: ‘Nederland moet eensgezind blijven’

Premier Rutte heeft Nederland opgeroepen eensgezind te blijven in de huidige oorlogssituatie in Europa en solidair te zijn met de Oekraïense bevolking. “Dit is géén tijd voor wankelmoedigheid en terughoudendheid, maar voor vastberaden en eensgezind optreden”, zei de premier aan het begin van een Tweede Kamerdebat over de crisis.

Hij riep de bevolking ook op om zich op te maken voor vluchtelingen. “We moeten ons erop voorbereiden dat delen van de Oekraïense bevolking naar ons land zullen komen, en ik ben ervan overtuigd dat Nederland en de Nederlanders zich solidair zullen tonen met deze mensen.”

‘Wij veroordelen president Poetin en zijn kliek’

Rutte verwees ook naar de vele demonstraties van afgelopen weekeinde in Europese steden, ook op de Dam in Amsterdam. Volgens hem was de boodschap van die burgers duidelijk: “Wij veroordelen deze ongekende daad van agressie, wij veroordelen president Poetin en zijn kliek. Ons hart is bij de dappere burgers die ongewapend een Russische tank wisten te stoppen.”

Voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski (‘de vastberadenheid in persoon’) had de premier bijzonder waarderende woorden. Hij heeft hem enkele keren gesproken de afgelopen week. “Het is een onwerkelijke en aangrijpende gedachte dat elk gesprek het laatste kan zijn.”

De Tweede Kamer heeft het voorjaarsreces onderbroken voor dit debat, dat naar verwachting de hele dag zal duren. De belangrijkste thema’s zullen vermoedelijk de Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne zijn, en de komst van vluchtelingen.

